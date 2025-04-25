中信雪梨辦事處十年磨一劍 將升格分行

中國信託銀行雪梨辦事處已成立近10年，因看好當地產業加上全球供應鏈及資金移轉，核心客群已持續投資及移入澳洲，該行董事會25日同意擬升格雪梨辦事處為分行。

中國信託雪梨辦事處從2016年成立至今將近10年，中信表示，與其他分子行協作已累積一定客戶關係，伴隨全球供應鏈及資金的移轉，核心客群已持續投資及移入澳洲，同時觀察到澳洲本地產業，如：再生能源、資料中心（Data center）、航空運輸等產業具有發展潛力，未來雪梨辦事處升格為分行將善用本行已累積的跨境金融服務經驗，有效串連各國據點並強化當地商機爭取，持續提供完整的金融服務。