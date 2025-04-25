新壽擬發累積次順位債 總額上限250億元

新光人壽董事會25日決議以公開募集方式發行十年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限250億元（含新台幣或等值外幣），於境內或透過新加坡特定目的國外籌資事業於境外，視市場行情及客觀情勢於董事會決議日起一年內一次或分次發行。

新光人壽2024年已現金增資208.6億元，並發行三次次順位債共計83億元，資本已大幅提升。惠譽國際信用評等公司（Fitch Rating）近期上調新光人壽「國內保險公司財務實力評等至A+（twn）」，以及「國內長期評等A（twn）」，評等展望為正面。同時將新壽發行的新台幣次順位公司債的評等上調至A-（twn），顯示出資本、獲利能力有所改善，以及新契約的合約服務邊際（CSM）迅速成長。

惠譽指出，在強化資本上，2024年受惠於新契約業務銷售的強勁成長及投資收入增加帶動，加上新光金控（2888）對新光人壽增資208.6億，合併股東權益增加19%至1,886億，資本適足提升至221%。2026年新一代清償能力制度實施後，新光人壽將申請部分主管機關推出的過渡措施，預估在「新一代清償能力制度」（TW-ICS）下，清償能力將在150%以上。此外，新壽申請設立100%持有之特定目的國外籌資事業（SPV）於2025年4月10日獲得金管會核准，後續將向新加坡主管機關申請，增加籌資工具多元性及籌資彈性，提升資本韌性。