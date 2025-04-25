兆豐保險體育贊助傳捷報 跆拳道江家姊妹全中運二連霸

兆豐金控（2886）旗下兆豐保險贊助的體育選手再傳捷報，跆拳道國手江宜珊、江宜璇姊妹在今年全國中等學校運動會(全中運)的跆拳道項目再度連袂摘金。兆豐保險期許兩位選手再接再厲，繼續締造佳績，讓台灣運動軟實力揚威國際。

2025年全中運4月19日在台南市揭開序幕，其中22日登場的跆拳道賽事，由兆豐保險所贊助的江宜珊、江宜璇分別在女子57公斤、53公斤量級一路過關斬將，最終擊退勁敵，雙雙在本屆的全中運勇奪金牌。

兆豐保險表示，兆豐保險響應教育部體育署「企業贊助運動體育方案」，自去年起開始贊助來自新北市的江宜珊、江宜璇姊妹出戰國內外公開賽，除提供選手訓練、食宿以及出賽所需相關費用以外，更發揮企業職能替選手規劃完整的專屬保險，讓選手可以無後顧之憂專心應戰。

兆豐保險表示，來自新北市的江宜珊、江宜璇姊妹從小學習跆拳道且迭有佳績，2024年後參加泰國崔永錫錦標賽(1金1銅)、美國公開賽(雙銀)、亞洲城市盃(雙金連霸)、日本WATA公開賽(雙金)，全中運宜珊獲得高女53公斤量級金牌、宜璇國女52公斤量級金牌，並在同年度取得世界青少年跆拳道錦標賽國手資格，今年姊妹倆再度締造全中運雙金牌紀錄，是跆拳道界深具潛力的優秀選手。

兆豐保險表示，跆拳道向來是我國在奧、亞運等國際賽事奪牌的熱門賽事之一，也是讓世界看見台灣的絕佳時機，兆豐保險響應母公司-兆豐金控集團「紮根傳承，挹注體育」的社會共榮目標，善盡企業社會責任，發揮保險專業職能，扶持台灣的體育好手持續在運動場上發光發熱。