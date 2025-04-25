粉紅超跑起駕 土銀媽祖卡祭出三大優惠

「粉紅超跑」苗栗白沙屯媽祖進香之旅預計於5月1日深夜起駕，為響應進香活動，土地銀行「媽祖認同卡」自4月11日至5月22日再推出三大優惠，包括2%現金回饋無上限、刷卡滿額登錄送吊飾，以及官方社群平臺互動再抽媽祖結緣品。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖廟每年皆舉辦北港徒步進香祈福活動，因路程遙遠及信徒眾多，又被稱為「台版朝聖之路」，今年報名人數更突破25萬人。由於白沙屯拱天宮媽祖鑾轎以粉紅布幕遮蔽風雨，加上進香速度飛快，甚至有單日徒步67公里紀錄，因而被比喻為「粉紅超跑」。

土地銀行自2018年起攜手廟方聯合發行「土銀白沙屯拱天宮媽祖認同卡（媽祖認同卡）」，以行動支持台灣本土文化傳承，不僅每張卡都經過白沙屯拱天宮香爐過爐儀式，每筆消費亦提撥0.25％回饋金給白沙屯拱天宮廟方，讓卡友消費之餘也能做公益，一卡在手享「保平安、做公益、享回饋」多種用途。

為慶祝今年進香之旅，土銀「媽祖認同卡」加碼推出三大優惠。首先，在國內消費，除原有晶緻卡1%現金回饋外，再享1%加碼回饋，合計共2%現金回饋，且回饋金額無上限。其次，卡友刷媽祖認同卡累積消費達 2,500元（正附卡合併計算），並由正卡持卡人至土地銀行「個金單一服務平臺」登錄，即可獲得經過爐儀式的「白沙屯媽祖平安吊飾」乙件（限量2,000件） 。第三，只要於土銀官方社群平臺參加粉絲互動活動者即有機會抽中媽祖結緣品。

此外，土地銀行與JCB國際發卡組織合作，只要持土銀JCB卡（包含媽祖認同卡）刷卡滿額就有機會享受五星饗宴、美麗華大直影城、訂房平臺折扣，以及機場接送與JCB機場貴賓室等優質服務。

因應數位趨勢與普惠金融宗旨，土地銀行近年全面升級數位服務，以「個金單一服務平臺」提供線上瀏覽金融商品、申辦信用卡及貸款服務等多元功能，且持續落實永續低碳理念，將信用卡逐步轉為環保材質，並提供電子帳單專屬優惠鼓勵客戶加入減碳減紙行列。