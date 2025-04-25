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響應世界地球日 凱基證券推健康「蔬食日」倡導永續

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

響應世界地球日，凱基證券首度攜手農業部林業及自然保育署、三小市集共同推動綠色餐飲「蔬食日」活動，推出一日全蔬食餐點，採購林業署認證的「諸羅樹蛙友善棲地標章、綠色保育標章」小農蔬菜，並邀請地方創生團隊、自然生態顧問與在地農民共襄盛舉，以實際行動推動友善農耕、支持本地農業，共同倡議農業及生態保育的重要性。

凱基證券作為國內金融業綠色飲食標竿，持續推動綠色餐飲相關政策，從日常餐飲中實踐ESG善盡社會企業責任。

根據綠色和平組織統計，一日不吃肉選擇享用蔬食環保餐，每人可減少2.4公斤的碳排放，這次「蔬食日」活動精心準備的食材，包括本地農民種植的烏殼筍、梔子花產品、各類蔬菜、豆類及穀物料理，除重視員工營養均衡，也展現對環境保護及生物多樣性的承諾，一同守護地球健康。

此外，凱基證券積極推動食農教育，透過林業署分享自然保育最新政策及成果並介紹臺灣特有諸羅樹蛙的生態保育現況、在地農民分享產地直送、友善農耕的產品及經驗等，讓同仁更能了解飲食轉型的理念，也期許這次的跨界合作，能促進各界對建置臺灣國土生態保育綠色網路的認識及支持。

凱基證券表示，為達成2050淨零目標並落實永續發展，透過能源效率提升、低碳能源使用及綠色採購等多項措施推動減碳措施成果顯著，2024年營運據點碳排放量較2023年度減少約14%，並於今年3月偕同母公司凱基金控通過科學基礎減碳目標倡議(SBTi)審核，承諾2030年前自身營運溫室氣體排放量較2022基準年減少42%。

凱基證 生態保育 餐飲

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