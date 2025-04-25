迎繳稅季 兆豐將來銀行聯名卡最高回饋2千刷卡金

繳稅季來臨，純網銀將來銀行NEXT BANK今日宣布，5月起以將將卡繳納個人綜合所得稅，除免收手續費外，還可再抽價值5.1萬元的星宇航空東京雙人來回商務艙機票及SOGO百貨千元電子禮券。信貸最低0元開辦費、利率2.1％起，額度最高800萬。

今年個人綜合所得稅繳納期限因川普開打關稅戰之故，政府體恤民情延長到6月底止，將來銀行加碼響應，凡刷將將卡消費（含繳納綜合所得稅）金額每筆滿1,000元以上，享星宇航空東京雙人行商務艙機票及遠東SOGO百貨1,000元電子禮券抽獎機會各1次，且活動期間累積刷卡金額達5萬元以上的用戶，可獲加倍抽獎機會，刷愈多筆中獎機率愈高。

繳稅金額較大的國人，將來銀行建議善用優利信貸來降低還款壓力，將來銀行一段式利率信貸最低2.1％起，且撥款達60萬以上享開辦費0元，讓核貸利率就是總費用率，全線上模式不受時間與空間限制，若推薦親朋好友成功撥款且符合資格，推薦人還有1800元邀請禮可拿。

將來銀行補充，即便市場上各數位帳戶逐漸開始收緊跨行轉帳、跨行提款免手續費筆數回饋，將來銀行仍持續承諾原先的回饋條件：享有每月50次跨行線上轉帳、5次跨行提款、1次跨行存款免手續費優惠，並無他行「類會員制」限制，無論存款金額多寡，手續費優惠持續不變。

針對以分期來緩解繳稅壓力的國人，將來銀行與兆豐銀行合作的「兆豐將來銀行聯名卡」可分3期0利率、6期0.88％，及12期1.88%優惠，最高甚至可分24期2.88%；若綁定台灣Pay繳稅，不限金額回饋刷卡金100元，最高回饋2000元。

將來銀行指出，以將將卡繳納綜所稅方式相當多元，除了傳統常見的國稅局現場報稅外，包含網路繳稅（https://paytax.nat.gov.tw）、關貿網路繳稅（報稅軟體）、財政部電子申報繳稅服務、中華電信語音繳稅均可使用，且均免收手續費，不啻為繳稅季小確幸繳稅季小確幸。