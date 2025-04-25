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顏「殖」爆表！凱基金大方派利人氣超夯 多頭樂數鈔

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股挑戰2萬關卡，金融股擁高殖利率題材助陣，凱基金（2883）大方派利人氣超夯，成交量擠進台股前三名，並勇奪類股量價雙冠王，國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）也整齊站上5日線。

凱基金睽違14年再度配股0.1元、並配息0.85元，配發率為 48.22%，若以4月24日收盤價15.5元計算，現金股息殖利率達5.48%。大方派利下，25日早盤交投火熱，午間成交量已較24日放大逾三倍、突破7萬大張，擠進台股人氣前三名，股價也一路穩漲逾3%，挑戰重返月線。

凱基金2024年EPS 1.97元，董事會決議每股配息0.85元、配股0.1元，總股利水準為近三年高、歷史第三高。而今年的股利決策也重新定錨凱基金控的股利政策，未來不會再只發現金股息。

國泰金2024年稅後純益1,112億元，每股純益7.29元，雙雙改寫歷史次高。國泰金總經理李長庚於日前法說中表示，4月將召開董事會決定股利金額，今年配發一定比去年好。

若以配息50%設算，國泰金配息3.6元，以目前盤中最高價54.8元計算，殖利率仍達近6.57%。

富邦金2024年稅後純益1,511.6億元創新高，每股純益10.8元。富邦金股利政策中長期維持40%~50%配發率，若以配息50%、5.4元，並以目前盤中最高價79.6元設算，殖利率達近6.78%。

中信金2024年稅後純益720.28億元，每股純益3.64元，創新高。法人表示，依照中信金2024年獲利計算，可望配息2~2.3元。若以配息2.3元，並以目前盤中最高價36.95元設算，殖利率達約6.22%。

凱基金 國泰金 配息

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