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市場籌碼清洗 台股高息 ETF 買點浮現

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股經過一波修正，不少高息股重新回到價值區間，高息ETF買點是否浮現備受矚目。統一台灣高息動能ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）（00939）經理人林良一表示，台股經籌碼清洗後，融資餘額已減少約三成，外資期貨空單也降至相對低水位，籌碼面情況改善。

時序即將進入除權息旺季，加上近期市場大幅回檔，使整體台股股利殖利率往上攀升，可望優於2024年的平均殖利率，對長線存股族具投資吸引力。

林良一表示，雖然關稅延後90天實施，但目前受川普政策不確定性影響，台股仍持續震盪，投資人追價意願不高，建議可選擇波動相對穩健、又能提供配息現金流的投資組合，作為核心資產抵禦市場震盪。

00939將在5月2日進行第10次收益分配，實際每單位可分配金額將於4月29日公告。值得留意的是，由於適逢勞動節假期，參與本次配息的最後買進日為4月30日。林良一表示，00939過去9次配息，皆完成填息，建議投資人可透過定期定額或定期不定額方式持續參與市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 配息

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