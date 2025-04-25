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Google 揪團阻詐騙 首度在台辦防詐論壇

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

Google 25日首度在台灣舉辦亞太防詐論壇，匯聚亞太區電信、金融、科技、企業聯盟重要領袖，分享洞察、共商跨境聯合防堵詐騙的解決方案。

數位發展部部長黃彥男、Google 台灣總經理林雅芳、Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White出席Google亞太防詐論壇，並邀請遠傳技術長郭峻杰、玉山銀行代表、GSMA代表參與論壇。

台灣詐騙廣告橫行，金融機構甚至抵制非實名制的社群平台廣告，林雅芳表示，Google在2020年就已經推出廣告實名制，但做壞事的人也會提供假資料，Google以會透過通報案件，搜集更多資訊，停止廣告刊登。

林雅芳表示，Google透過驗證身份及檢驗不當行為等，來防堵詐騙廣告，此外也積極與金管會合作，只有金管會核准金融機構才可以刊登金融廣告。

Google指出，鑑於打擊詐騙的重要性日益提升，Google.org 今年將在亞太地區提供50億美元（約台幣1.6億元）的補助金，用於對抗詐騙與詐欺這個重要議題。

此外，Google去年10月推出「全球訊號交換平台（Global Signals Exchange）」，讓參與的組織可以即時交換來自不良行為者的訊號與詐騙警示，使各大服務與平台能夠更快速識別並阻絕詐騙活動與詐欺行動。

Google表示，今年第一季Google 將旗下四項產品—Shopping（購物）、Geo（地圖服務）、Registry（網域註冊）與 Payments（支付）接入全球訊號交換平台，共有1,000萬筆訊號被接收，並有400萬筆訊號在平台上分享，與去年試辦階段相比，訊號傳輸量十倍成長。

Google 廣告 詐騙

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