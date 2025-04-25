元大證擬發行百億無擔保公司債 強化資本與償債動能

元大金（2885）旗下元大證券董事會通過依市場狀況發行無擔保普通公司債，總額以新台幣100億元為上限，採一次或分次發行方式，發行期間原則上不超過十年。此次債券分為主順位及次順位兩類，主順位債券主要用途為償還銀行借款或商業本票，以充實營運資金；次順位債券則以強化資本結構與提升財務體質為目標。

本次公司債面額為每張新台幣壹佰萬元，暫定以面額發行，利率方面，若採固定利率，票面年息原則上不超過3%；若採浮動利率，發行時利率亦不超過年息3%，發行後則依據浮動利率公式調整。債券無擔保品，亦無附帶轉換、交換或認股條款，不涉及股權稀釋情形。

此外，相關發行事宜包括承銷方式、受託人、承銷或代銷機構、代理還本付息機構與買回條件等，均由董事長或其指定人視實際情況決定處理。公司並計劃於向主管機關申報生效後，申請於櫃檯買賣中心登錄交易，以提升流動性與市場接觸度。

元大證券強調，將依市場情勢彈性調整發行時機與條件，持續以健全資本架構與強化財務穩健為目標，支應未來營運發展與資金調度需求。