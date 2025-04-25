3月購屋及建築貸款年增降溫 青安貸剛需仍旺

中央銀行公布114年3月「消費者貸款及建築貸款餘額」統計數據，顯示不動產融資熱度雖未完全退燒，但年增幅明顯降溫。

央行統計，3月購置住宅貸款餘額為11.17兆元，年增率降至9.34%，創下113年5月以來新低紀錄。建築貸款年增率同樣放緩至2.97%，為113年8月以來最低，反映房市融資動能趨緩。

雖上述2項貸款年增率均放緩，但住宅貸款餘額仍續創歷史新高，較上月增加464.7億元，月增0.4%。相較之下，建築貸款餘額則呈現月減，未再改寫高點，顯示開發商態度轉趨保守。

央行表示，這波貸款成長降溫與多項政策調控息息相關，包含第七波信用管制持續發酵。央行指出，銀行自主管理措施落實，加上針對信用過度集中於不動產的監理強化，是主要抑制因素。

在房市交易表現方面，3月六都買賣移轉棟數年減21.08%，首季年減幅度更達23.62%。買氣回落與政策壓抑投資性需求有關，整體房市景氣出現轉向平穩的訊號。

不過，政府推動的「青年安心成家購屋優惠貸款」（簡稱青安貸）則逆勢成長。

3月青安貸款月增322億元，月增率2.55%；餘額已達1.2977兆元，占總住宅貸款比重達11.61%。

青安貸年增率達51.7%，成長力道強勁，顯示剛性購屋需求依然旺盛。

央行說明，青安貸之所以未受政策調控影響，關鍵在於其嚴格審核機制。目前青安貸限定「名下無房」、「一生一次」，主要支持首購族實質剛需。政策定位明確，讓真正需要購屋的年輕家庭可獲得資金支持，市場回應正向。

整體而言，央行認為房市熱度逐步降溫，融資成長放緩，有助健全房市體質。未來央行將持續關注金融機構不動產授信狀況，強化風險控管，維護金融穩定。