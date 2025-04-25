機器人理財 2025年衝200億

據金管會截至2025年3月底統計，17家投信顧、銀行開辦機器人理財業務，累計客戶數21.6萬餘人，資產管理規模131.1億元，單季各增加5,889人、19億元，若依此速度成長，2025年全年有機會衝破200億元大關，站上「2」字頭。

其中銀行業排名也出現大洗牌，除國泰世華銀穩居冠軍，華南銀一進榜就奪亞軍，第一銀行居老三。

據金管會數據顯示，2024年底銀行圈機器人理財的前三大是國泰世華銀、第一銀和兆豐銀；2025年首季，前三大是國泰世華銀、華南銀和一銀，等於華南銀一進榜就拿下老二地位。

目前17家開辦機器人理財業務者，投信、投顧各四家，銀行則有九家，以這17家業者市占率來看，仍以國泰世華銀資產管理規模25.2億元、市占19.3%居首，華南銀19.3億元、市占14.7%，第一銀以19億元緊追、市占14.5%。

「機器人理財」是指透過演算法、AI等技術，以自動化工具向客戶提供投資組合建議的顧問服務，又稱「自動化投顧服務」。金管會是在2017年6月發布相關作業要點，讓機器人理財全面上路。

隨後更在2021年、2024年3月二度放寬機器人「自動再平衡」規範和交易。目前只要投顧、券商和客戶簽妥三方契約，投顧即可替客戶做投資部位的再平衡，提升客戶交易效率。

金管會政策鬆綁利多下，持續推升機器人理財業務規模。金管會公布到3月底最新機器人理財統計，客戶數已攀升到21萬6,491人，資產規模131.1億元，各年增15%、50%。

若第1季來看，客戶數則增加5,889人、資產管理規模增加19億元，若依此增加速度，全年資產規模可望增加76億元，2025年累積規模可望達207億元，衝破「2」字頭。

17家業者中，仍以銀行業管理資產規模市占率居首，第四大是阿爾發投顧，資產規模12.7億元、市占9.7%緊追。

業者認為，要投入機器人理財資本高，只有大型金融機構有能力自行開發，這對中小型業者是一大挑戰，也將讓機器人理財業務恐面臨「M型化」發展。