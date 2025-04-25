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企業信心連二季下滑

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

美商鄧白氏昨（24）日公布今年第2季全球企業與台灣企業樂觀指數同步下滑，分別下降1.3%和25%，關稅措施升級提高經濟不確定性，受到內需疲弱與外部風險雙重夾擊，台灣企業信心連二季下降；企業普遍認為「緊縮貨幣政策」、「供應鏈中斷」和「匯率波動」是未來營運的三大關鍵風險。

鄧白氏發布今年第2季《全球企業樂觀指數分析報告》（GBOI） 和《台灣企業樂觀指數調查》（BOI）。報告顯示高關稅政策升溫、經濟成長動能放緩與地緣政治不確定性加劇的背景下，全球企業信心自上季大幅下降12.9%後連續第二季下滑。GBOI本季為112.9，較上季下跌1.3%；台灣BOI則由140下降至105，季減25%，同樣為連續第二季下跌。其中，83%的全球企業認為貨幣政策將對營運產生重大影響，86%的企業則擔心通膨升溫會帶來更大的破壞性。

台灣企業則對銷售、市場需求與投資的預期明顯轉趨保守，主因為高利率環境、主要出口市場不穩定、以及本地消費疲弱所致。而受到美國關稅措施及全球高科技供應鏈調整，作為台灣出口主力的ICT產業整體樂觀指數並未明顯成長，特別是銷售價格的樂觀指數更為保守，下修幅度達36.5%。

台灣製造業和服務業第2季的樂觀指數同步走跌，分別為25.6%及24.6%。尤其製造業整體樂觀指數已連續下降三個季度。與第1季相比，第2季更大幅度的下降反映對內需疲軟的擔憂。在六個參數中，銷售、內銷訂單、盈利能力和僱用員工的樂觀指數下降，而製造業出口訂單和銷售價格的樂觀指數出現微幅回升，可能與主要貿易夥伴因美國加徵關稅風險而提前備貨的行為有關。

售價 指數 風險

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