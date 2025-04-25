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櫃買黃金平台交易 火熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期美國總統川普的關稅政策和對聯準會的批評，激化市場不安情緒，資金瘋狂湧向黃金，讓櫃買中心黃金現貨平台業務量激增。統計至昨（24）日，4月來黃金現貨平台成交日均量衝高至6,557萬元，改寫歷年單月最高，7日單日成交1.31億元，更創單日歷史新高。

櫃買中心副總經理李淑暖昨日指出，黃金現貨平台超熱絡，4月成交日均量高達6,557萬元，為歷年單月最高。此外，為培育更多中小、微型公司進入資本市場，放寬券商投資創櫃板公司發行新股限制，以及將放寬創投公司上櫃資格。

櫃買中心黃金現貨交易平台近期交易日趨活絡，目前計有兩檔黃金現貨商品臺銀金（AU9901）及一銀金（AU9902）登錄買賣。截至昨日，4月來日均量已達6,557萬元，為歷年單月最高，當中更有四個交易日單日成交金額突破1億元，分別為4月7日、22日、23日、24日，又以7日的1.31億元最高。

再從均值角度來看，今年來至24日的日均值2,645萬元，也較2024年同期485萬元，大幅成長445%。參與櫃買黃金現貨交易投資人數也大幅成長，截至23日，交易人數為1,076人，為2024年整年度交易人數668人的1.6倍。

除黃金業務大幅成長外，櫃買中心也持續衝刺扶植中小微企業股票IPO。櫃買中心今年創櫃板目標家數是80家，今年來申請加上登錄公司已有25家。李淑暖昨日指出，23日接到金管會最新法令函釋，券商可以投資創櫃板公司登板期間發行的新股，且不受標的公司單次發行總額10%限制，不過，投資總金額不得超過券商淨值5%。未來該公司登錄興櫃時，券商可折抵必須認購額度，至少0.5%股份，且不得低於100張，算是給券商輔導公司的誘因。

目前從創櫃板轉登錄興櫃後成功上櫃（市）者共五家，包含上櫃公司邑錡、意德士、樂意傳播、漢田生技等四家；以及一家上市公司聚賢。另有一家昶瑞機電，已經通過審議，且櫃買中心同意櫃檯買賣契約，即將在5月下旬掛牌上櫃。

在中小微企業之外，創投公司申請股票上櫃條件也放寬。李淑暖表示，原本要求創投公司近兩年投資總額都必須占資產總額60%以上，櫃買中心也將放寬為只要最近一年投資金額比前一年增加，近兩年平均投資金額占資產總額六成以上即可提出上櫃申請，在實務操作較為可行。目前創投公司上市的有鑽石生技，登錄興櫃的有能率亞洲（7777）。

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