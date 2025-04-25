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壽險分紅保單 瞄準四族群

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

凱基金控（2883）旗下凱基人壽第2季重磅回歸分紅保單市場。分紅保單除具有壽險保障、資產累積等特性外，保戶更有機會參與公司的經營分紅保單成果，如凱基人壽推出「凱基人壽愛分享終身保險－定期給付型」、「凱基人壽大紅大吉美元終身壽險-定期給付型」兩張分紅保單，多元幣別配置的商品組合，滿足民眾在享有保障之餘，也能共享企業經營成長紅利，真正落實「We Share We Link」分享的精神。

包括中壯年、三明治族、單身貴族、屆退及已退休等四大族群都合適。以中壯年劉先生投保「凱基人壽大紅大吉美元終身壽險－定期給付型」為例，他以20歲的兒子為被保險人，繳費年期6年期，保額24萬5,200美元，經相關費率折減，年繳保險費9,999美元，總繳保險費5萬9,994美元，在最可能紅利金額的假設下，每年的保險單紅利以繳清保險方式增加保險金額，第20保單年度末的壽險保障（含基本保額、累計增加保險金額對應的壽險保障、身故紅利）可達75萬2,465美元，照顧摯愛家人。

屆退或已退族群、單身或沒有子女的頂客族，選擇分紅保單則可兼顧退休後的保障及財務規劃，創造穩健現金流。

以60歲艾先生投保「凱基人壽愛分享終身保險－定期給付型」為例，繳費年期3年期，保額新台幣52萬3,920元，首續期採轉帳方式繳費可享1%保費折減下，年繳保險費33萬3,719元，總繳保險費100萬1,157元，除享有壽險保障之外，在最可能紅利金額的假設下，自屆滿第二保單年度起，每年領取的生存保險金加計年度保單紅利雙金流，約可領回2.3萬元運用。

凱基人壽提醒，分紅保單紅利屬於非保證給付項目，是否分配會視保險公司經營狀況而定，凱基人壽將秉持穩健經營與優質財務管理，致力於長期穩定的紅利政策，與保戶共享企業經營成果。讓保戶在享有基本保障同時，還有機會參與保險公司的分紅保單經營績效。

保險 單身 財務

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