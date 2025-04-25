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凱基金敲定配股利0.95元 林素真將出任凱基銀總座

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基金控。聯合報系資料照
凱基金控。聯合報系資料照

凱基金控（2883）昨（24）日董事會決議通過去年盈餘分派，每股配發0.95元股利，其中包含股票股利每股0.1元，這是凱基金控睽違13年後再度恢復發放股票股利，今年的股利決策也重新定錨凱基金控的股利政策，未來不會再只發現金股息。

另現金股息每股配發0.85元，以凱基金昨天收盤價15.5元估算，現金股息殖利率高達5.48%，領先多數金控。

凱基金控子公司凱基銀行昨天也召開董事會通過改聘總經理，挖角歷任法國巴黎銀行財富管理（私人銀行）台灣區負責人，與渣打、花旗等外銀財管消金領域主管的林素真，自5月5日起擔任凱基銀新任總經理，將待金管會核准後生效，但屆時若資格尚未獲審通過，林素真將先以暫代方式執行總經理職務。

凱基銀現任總經理許維銘自2023年10月到任凱基銀行總經理迄今僅約一年半，5月5日起職務調整、轉任凱基金控總經理辦公室資深副總經理。另外，許維銘的凱基銀行法人董事代表人，也在5月5日起改派為林素真。

凱基金控昨天決議每股配發0.95元股利，總股利水準為近三年高、歷史第三高，比上年度股利大幅成長約九成，超過獲利成長幅度，單就現金股息論則是歷史次高。凱基金2024年全年稅後純益達到336億元，較上年度大幅增長77%，每股稅後純益（EPS）達1.97元，盈餘分派每股0.95元股利，配發率約48%，與之前股利配發率在完全併入凱基人壽為子公司後，調降至四到五成的空間相符。

不過，日前凱基金控總經理楊文鈞宣布股利政策今年將檢討調整，不排除在現金股息外有適度搭配股票股利的空間，也就是今年的股利決策將為日後股利政策定錨。昨天董事會決議出爐，總股利與現金股息配發率均為四成多，並相隔13年再恢復搭股票股利，將是未來凱基金股利政策的基準。

主管 巴黎 財富

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