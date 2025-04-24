獨／棄美從金效應 台銀黃金存摺交易量爆增2倍大量

川普之亂重創美元資產，不少民眾更是解約美元存款轉買黃金，據本報調查，為台灣的黃金交易最大批發銀行的台銀，其黃金存摺業務就爆出比平常多出2倍的大量。

金價22日一度觸及每盎司3500美元價位之後，即迅速在23日回落3259美元，並且創下2021年以來最大的單日跌幅，但到了24日卻又再回漲至3367美元，可見得金價漲勢還在持續。

向來有黃金王子之稱的台銀貴金屬部經理楊天立指出，雖然第一季的黃金交易量較上季成長一倍，但是大部分的增加量都集中在2月的後半到3月這段時間，尤其是3月下旬到4月上旬這段時間的暴增量更驚人。

根據台銀內部的統計顯示，黃金存摺若從4月7日到4月22日，和3月份同一個期間比較，大約成長2倍之多，若是14日至22日，和7日至14日這段期間相較，交易量則有降溫減少兩成左右，但是仍大幅超越平常的交易量還。

至於黃金存摺的開戶數也顯著增加，以上述的同一區間來觀察，大約暴增了1.5倍之多。

黃金交易爆大量固然有利銀行業績，但另一方面台銀也為許多散戶投資人擔心。2、3月之後金價上漲的速度太快，已經偏離了邊際成本，對此楊天立也呼籲，最好不要炒短線，否則受傷的機率非常大，尤其金價已經偏離季線跟年線這些重要的指標。

楊天立也進一步指出，現在金價比起生產成本多出一倍，意味風險溢酬還有風險貼水這些也已過高，最令人擔心的是倘若短線回檔：「兩三天內就跌了300 、500美元的話，炒短線的投資人未必承受得住！」

展望長線，楊天立表示，金價的大量實體買盤也包括各國官方買盤，這些一定會支撐金價的長線力道，另外一個潛在買盤應會來自於黃金ETF。

楊天立進而分析，國外的黃金ETF先前在去年一路拋售，但是眼看金價一直上漲，亦使去年8月開始，西方的黃金ETF買盤開始持續的增加，但即使是如此，這個買盤量還是低於歷史水準，也因此這些黃金ETF之後應仍有繼續增持黃金的空間。

對於實體買盤的影響力，楊天立也分析，實體買盤能夠對金市發揮穩盤的效果，因為實體的買盤不是短進短出，像衍生性金融商品或是ETF的操作那樣，而是長期持有，所以穩定性也比較高，金價現在不怕長線看漲，只怕短線的時候大幅下修。