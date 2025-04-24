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鎖高美元利率趁現在 凱基銀行推高利定存利率最高5%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
鎖高利率趁現在 投資布局搶先機，凱基銀行美元高利定存利率最高5%。圖/凱基銀行提供
鎖高利率趁現在 投資布局搶先機，凱基銀行美元高利定存利率最高5%。圖/凱基銀行提供

儘管美國聯準會今年以來持續按兵不動，不過美國今年降息的預期仍不斷，想賺美元高利機會現在還有，凱基銀行推出美元高利定存3個月、6個月期，最高利率5%，不論是留學、海外生活做準備，或是做為投資理財，可以依照自己的理財需求，選擇需要的天期。

凱基銀行表示，自4月2日川普公布震撼全球的「對等關稅」，其關稅稅率遠高於市場預期，投資人擔憂貿易戰恐衝擊全球經濟活動，導致金融市場走勢震盪加劇，加上美國政策的不確定性削弱美元資產的吸引力，資金有流向歐元或避險貨幣如日圓、瑞士法郎的現象。

根據凱基銀行觀察，儘管短線美元指數偏弱，近期客戶實際換匯至美元的比例，仍高於美元換回新台幣的情形，顯示客戶對於持有美元的意願依舊強烈。

在各國積極尋求與美協商下，應可逐步緩和經濟衰退的預期，倘若中美經貿談判也能有所推進，美元指數將開始尋求下方支撐，轉而呈現震盪整理的格局。因此，凱基銀行建議客戶可逢低布局美元，並搭配高利定存活動，在建構美元資產與捕捉投資機會的同時，還能享有利差收益的好處。

凱基銀行推出限時限量3個月、6個月的高利定存方案，即日起至5月30日止，客戶可透過行動銀行APP、客服、分行進行申辦，最低5,000美元即可承作，最高可享三個月期5%、六個月期4.2%的的優惠利率。

凱基銀行 美國聯準會

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