國銀3月房貸逾放破80億

金管會和中央銀行昨天公布三月國內銀行不動產相關放款統計，房貸餘額年增率隨著房市交易量的減少出現下降趨勢；此外，國銀房貸逾期放款餘額達八十二點三億元，連八個月走升，也是四年三個月來首度突破八十億元。

據中央銀行公布的三月消費者貸款及建築貸款餘額統計，房貸餘額增至十一點一七兆元，年增率降至百分之九點三四，去年十月以來房貸年增率已連續六個月下降，並創下十一個月以來新低。央行官員說，房貸餘額年增率下降應該已成趨勢。

央行統計三月房貸餘額十一兆一七四八億元續創新高，較上月增加四六五億元。

央行觀察六都買賣移轉棟數，三月大減百分之廿一點○八，排除春節因素後，一至三月六都買賣移轉棟數減幅更達百分之廿三點六二，房市交易量不到去年同期的八成。

央行官員說，不斷有新增的房貸加入，房貸餘額增加是正常的，但房貸餘額年增率隨著房市交易量的減少而有下降的趨勢，反映銀行的不動產放款自主管理、央行的選擇性信用管制等健全房市政策奏效。

而根據金管會統計，三月國銀房貸逾放餘額八十二點三億元，月增二點八億元，月增額是至少近七年同期最大，往年三月逾放額都會減少，今年卻是連續兩年三月逾放不減反增，顯示各銀行並未積極轉銷房貸壞帳。金管會銀行局主秘張嘉魁說，三月房貸逾放雖增加，但逾放比至今仍穩定維持在百分之○點○七，銀行控管不動產風險能力也很穩定，目前尚無看到異常現象，也無信用風險問題，金管會將持續密切觀察。

銀行局的統計數據顯示，銀行體系的房貸逾放量最高是在一○六年十二月，當時高達百分之○點二五，之後一路下滑，一一○年十二月底降至百分之○點○八，直至三月已維持五個月的逾放比百分之○點○七。

至於逾放金額，從一一○年十二月至一一四年二月，維持在六十億至八十億元的水準，三月增至八十二億元。這也是一○九年十二月的逾放金額九十八億元，時隔四年三個月國銀的房貸逾放首度破八十億元，房貸逾放會否再惡化引市場矚目。

至於土建融貸款的逾放比則比房貸高，土建融貸款逾放比自一一二年九月的百分之○點○三，至一一三年十月跳增至百分之○點一一，最高峰為今年一月的百分之○點二，三月續降至百分之○點一六，主要受單一個案影響。不過，中小型建商因為融資緊縮和建案銷量不佳衍生還款困難的情況時有所聞，後續走勢也有待觀察。