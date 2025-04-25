瘋買黃金 台銀提醒勿炒短線

美國總統川普啟動關稅之亂重創美元資產，不少民眾忙著解約美元存款轉買黃金，金價這一波漲幅也帶動台銀黃金存摺業務爆出比平常高兩倍的大量。但台銀也提醒投資人最好不要炒短線，尤其金價已經偏離季線和年線等重要指標，否則恐投資失利。

金價廿二日一度觸及每盎司三千五百美元價位，廿三日迅速回落至三二五九美元，並創下二○二一年以來最大的單日跌幅，但廿四日又再回漲至三三六七美元。

台銀貴金屬部經理楊天立指出，雖然第一季的黃金交易量較上季成長一倍，但大部分的增加量都集中在二月後半到三月這段時間，尤其是三月下旬到四月上旬暴增量更是驚人。

台銀內部統計，四月七日到廿二日的黃金存摺交易量和三月同期間相比，大約成長兩倍之多；至於黃金存摺的開戶數也顯著增加，以同一期間來觀察，大約增加一點五倍。

黃金交易爆大量儘管有利銀行業績，但二、三月後金價上漲的速度太快，已偏離了邊際成本，楊天立指出，最好不要炒短線，否則投資失利的機率非常大，尤其金價已經偏離季線、年線等重要的指標。

他說，現在金價比生產成本多出一倍，意味風險溢酬還有風險貼水也已過高，最令人擔心的是若短線回檔，「兩、三天內若跌了三百、五百美元，炒短線的投資人未必承受得住」。

展望長線趨勢，楊天立表示，金價的大量實體買盤包括各國官方買盤，一定會支撐金價的長線力道，另外一個潛在買盤應會來自於黃金ＥＴＦ。國外的黃金ＥＴＦ在去年一路拋售，但金價一直上漲，去年八月開始西方的黃金ＥＴＦ買盤持續增加，即便如此，買盤量還是低於歷史水準，因此黃金ＥＴＦ之後應仍有繼續增持黃金的空間。

對於實體買盤的影響力，楊天立說，實體買盤能夠對金市發揮穩盤的效果，因為實體的買盤不像衍生性金融商品或是ＥＴＦ短進短出的操作方式，而是長期持有，所以穩定性比較高，金價現在不怕長線看漲，只怕短線的時候大幅下修。