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280家企業受淨零衝擊 彭啓明成立專案小組個別輔導

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

環境部長彭啓明24日強調，雖然我國面臨美國宣布推出巴黎協定及對等關稅影響，但我國淨零目標仍不改變；且目前對於後續因為淨零與關稅受影響的產業約有280家，將會給予個別輔導與協助，並且持續滾動檢討產業需求，政府要當產業堅強後盾。

總統府再度召開國家氣候變遷委員會，會後賴總統做出的結論中也提到，許多產業因為近期國際趨勢變化很大，對經營的不確定性提高，因此對減碳、ESG開始轉趨觀望。我要重申，政府會做產業的後盾，要讓產業轉型，在這波危機當中，找到台灣新的機會。提出的國家減碳新目標，向世界展示承諾與責任。未來更要以積極的行動來落。

彭啓明說，台灣算是全球首個在面對美國宣布退出巴黎協定與提出對等關稅後，提出我國不會改變2050淨零轉型的定錨目標國家。然面對目前民間在減碳腳步趨緩的情況，我國碳費收取的期程仍不變，但對於產業支持上政府仍會持續提供，像是先前已經通過的產創條例10-1、以及與金管會達成協議如果企業自主減碳計劃將納入綠色金融3.0優先投融資兩策略給予支持。

此外，彭啓明也說，目前盤點下來約有280家受到碳費上路影響，甚至在未來可能也會間接受到關稅衝擊，此部分也會成立一個專案小組，提供個別輔導與協助，就是希望不要讓淨零減碳造成企業負擔。

彭啓明強調，雖然美國即將在明年正式退出巴黎協定，且再加上對等關稅衝擊影響下，看似危機，但我國仍採取積極回應態度，就是希望能在這巨大變局中取得彎道超車的機會，讓我國的企業透過雙軸轉型，就是綠色轉型跟數位轉型，讓企業有機會在全球建立一個有利的位置。

巴黎協定 減碳 關稅

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