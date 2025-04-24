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警報響！3月國銀房貸壞帳連8升 建商恐成下一張骨牌？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
銀行圈示警，4月大股災、房市買氣重摔，恐讓房貸戶財務更加吃緊，4月房貸壞帳恐續飆升，高逾放水位短期恐難逆轉。圖／聯合報系資料照片
銀行圈示警，4月大股災、房市買氣重摔，恐讓房貸戶財務更加吃緊，4月房貸壞帳恐續飆升，高逾放水位短期恐難逆轉。圖／聯合報系資料照片

金管會統計，2025年3月國銀房貸逾期放款餘額達82.3億元，已連八個月走升，再度改寫近三年半新高，銀行圈示警，4月大股災、房市買氣重摔，恐讓房貸戶財務更加吃緊，4月房貸壞帳恐續飆升，高逾放水位短期恐難逆轉。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛也說，4月有川普關稅議題，持續重挫市場買氣，若經濟局勢不穩、政策管制不開，房貸壞帳數字料會續攀升，他示警，一旦建案銷售轉差，恐讓建商資金斷鏈，下一階段需慎防建融壞帳。

金管會銀行局主秘張嘉魁說，3月房貸逾放雖增加，但逾放比至今仍很穩定地維持在0.07%，銀行控管不動產風險能力也很穩定，目前尚無看到異常現象，也無信用風險問題，金管會將持續密切觀察。

據統計，3月國銀房貸逾放餘額82.3億元，月增2.8億元，月增額是至少近七年同期最大，往年3月逾放額都會減少，今年卻是連續兩年3月逾放不減反增，顯示各銀行並未積極轉銷房貸壞帳。

為何房貸逾放一路走揚？銀行又為何不積極轉銷，讓逾放數字下降？一家銀行主管觀察，這波房貸高逾放爆發，有半數是中小企業負責人，因景氣差、公司經營不善，連帶影響個人還款能力，導致發生逾放。

另一半的自然人中，有三成是投資客，在央行從2022年首季起升息六次後，這些過去仰賴寬限期賣屋套利、或轉貸續命者，卻因各銀行審核趨嚴，房市無人接手又難轉貸，面臨寬限期滿而資金周轉失靈，最終變成房貸壞帳。

另一家民營銀行高層也坦言，銀行轉銷逾放有一定程序，多數會從大型企金案件開始，轉銷也需考量銀行獲利、備抵呆帳覆蓋率（Coverage Ratio，指銀行承受發生呆帳的能力）。轉銷逾放會讓備抵呆帳覆蓋率及獲利下降。

銀行圈憂心，這樣情況在4月股災、房市買氣劇降後，恐更加嚴峻。黃舒衛認為，目前最大未爆彈已非零星的個人或企業主財務操作翻車，反需注意財力差的中小建商的倒帳潮。

金管會公布2025年3月國銀承做房貸與建融狀況，3月底國銀承做房貸餘額11兆1156億元，年增9.31%連半年走低並是近11個月低點；建融餘額3兆8,462億元，年增5.08%是近七個低點，顯示房市持續緊縮。

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