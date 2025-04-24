提淨零四策略 彭金隆：綠色投融資2030年將破6兆

金管會主委彭金隆24日指出，對於綠色金融助力淨零轉型，將提出綠色及轉型金融行動方案、永續經濟活動認定參考指引、完善碳盤查與永續報告書、推動減量額度交易機制等四大策略，其中金管會將以綠色投融資在2030年突破6兆元、每年成長6.4%為目標。

總統府今日召開國家氣候變遷委員會，彭金隆以「綠色及轉型金融－台灣淨零的助力」為題專案報告，根據根據金管會盤點，截至2月底止，銀行針對綠色授信、永續績效連結授信已達3.2兆元，保險業投資綠能電廠567億元，其中離岸風電和太陽能光電各312億、255億，另外包括綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券、可持續發展連結債券等全體永續債券發行總額為7,083億元，國內ESG主題基金發行規模8,965億元。

彭金隆指出，跨部會已擬定淨零轉型四大策略。包括綠色及轉型金融行動方案、永續經濟活動認定參考指引、完善碳盤查與永續報告書，以及推動減量額度交易機制。在綠色及轉型金融行動方案方面，他說，將整合資源、驅動企業淨零轉型，例如在資金面鼓勵金融資金支持、制定永續經濟活動認定參考指引，在生態圈則組建永續金融先行者聯盟；提供各式工具，友持金融業及上市櫃公司驅動企業轉型。

此外，對於上市櫃公司碳盤查推動進度，彭金隆表示，接下來2025年將完成資本額100億以上，共169家的鋼鐵、水泥業者旗下子公司的碳盤查，並對資本額50億至100億，共105家公司完成個體公司的碳盤查，而到了2026年，就會把資本額50億以下，共1539家公司先全數進行公司本身的碳盤查，終極目標為2029年，全體上市櫃公司都完成其合併報表子公司的碳盤查和確信，且今年所有的1800多家上市櫃公司都應完成永續報告書。

至於推動減量額度交易機制，彭金隆表示，金管會將與環境部共同推動企業減碳的經濟誘因，其中，環境部也預計在2026年下半年試行總量管制碳交易。金管會希望與環境部共同研議減量額度交易平台制度、法規，監理碳權交易並配合產業需求，督導碳交易所引進優質的國外碳權商品上架。