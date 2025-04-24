獨／金管會前檢查局副局長陳在淮 5月轉任交通事故特補基金總經理

據了解，目前擔任金管會參事的前檢查局副局長陳在淮，將在本月底退休，金管會已拍定，接下來陳在淮將在5月出任「汽車交通事故特別補償基金」總經理，特補基金將在5月初召開董事會通過該人事案。

金管會近來有一連串的人事調整，除了檢查局長童政彰因為原銀行局長莊琇媛升任金管會副主委，而轉任銀行局長、副局長賴欣國升任檢查局長之外，包括原證期局主秘尚光琪轉升檢查局副局長，並由證期局組長豪仲豪接任主秘，另外銀行局主秘王允中升任副局長，並由銀行局組長張嘉魁出任主秘，如今陳在淮出任特補基金總經理的人事安排，也將在5月明朗。

特補基金主要是用於汽機車未依法投保強制險，另外肇事逃逸致使受害人得不到保險理賠時，給予受害人補償金來取代保險理賠。51年次的陳在淮，今年63歲，金管會成立之初就在保險局，雖然之後調任檢查局，但在保險業的監管上，陳在淮可說是資深監理官，也因此被屬意出掌特補基金總經理。