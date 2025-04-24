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房市續降溫 房貸餘額增速創11個月最緩

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
從去年10月以來，房貸年增率已連續6個月下降，並且創下11個月以來新低。圖／AI生成
從去年10月以來，房貸年增率已連續6個月下降，並且創下11個月以來新低。圖／AI生成

中央銀行24日公布3月消費者貸款及建築貸款餘額統計，房貸餘增至11.17兆元，年增率降至9.34％，從去年10月以來，房貸年增率已連續6個月下降，並且創下11個月以來新低，央行官員表示，房貸餘年增率的下降應該已成趨勢。

央行統計3月房貸餘額11兆1748億元，續創歷史新高，較上月增加465億元，央行觀察六都買賣移轉棟數，3月大減21.08％，排除農曆春節因素1至3月合計六都買賣移轉棟數減幅更達23.62％，房市交易量不到去年同期的8成。

央行官員表示，不斷有新增的房貸加入，房貸餘額增加是正常的，但房貸餘額年增率隨著房市交易量的減少而有下降的趨勢，反映銀行的不動產放款自主管理、央行的選擇性信用管制等健全房市政策奏效。

央行同時統計新青安在整體房貸餘額占比，3月占比為11.61％，高於2月的11.37％，官員表示，雖然新青安占比略有上升，且處於相對高點，但不用太擔心，政府政策是引導不動產貸款資源可以流向自住及首購族群。

另外，建築貸款3月餘額為3兆4305億元，較上月減少33億元，年增率為2.97％，為去年8月以來的新低，官員表示，建築貸款餘額年增率這1、2年來都是減少的，建商對房地產市場繼續維持審慎態度，因此年增率都不高。

央行 房貸

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