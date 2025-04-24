彭金隆：綠色投融資將以2030年破6兆、年成長6.4%為目標

金管會主委彭金隆今天在第4次國家氣候變遷對策委員會委員會議上提出「綠色及轉型金融－台灣淨零的助力」的專案報告，彭金隆指出，金管會對於綠色金融助力淨零轉型，將提出綠色及轉型金融行動方案、永續經濟活動認定參考指引、完善碳盤查與永續報告書、推動減量額度交易機制等四大策略，其中金管會將以綠色投融資在2030年突破6兆元、每年成長6.4%為目標。

根據金管會盤點，截至2月底止，銀行針對綠色授信、永續績效連結授信已達3.2兆元，保險業投資綠能電廠567億元，其中離岸風電和太陽能光電各312億、255億，另外包括綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券、可持續發展連結債券等全體永續債券發行總額為7083億元，國內ESG主題基金發行規模8965億元。

而對於上市櫃公司碳盤查推動進度，彭金隆表示，接下來2025年將完成資本額100億以上，共169家的鋼鐵、水泥業者旗下子公司的碳盤查，並對資本額50億至100億，共105家公司完成個體公司的碳盤查，而到了2026年，就會把資本額50億以下，共1539家公司先全數進行公司本身的碳盤查，終極目標為2029年，全體上市櫃公司都完成其合併報表子公司的碳盤查和確信，且今年所有的1800多家上市櫃公司都應完成永續報告書。

至於推動減量額度交易機制，彭金隆表示，金管會將與環境部共同推動企業減碳的經濟誘因，其中，環境部也預計在2026年下半年試行總量管制碳交易。

而對於綠色金融如何助力淨零轉型，彭金隆表示，包含綠色投融資、綠色商品與服務、互動議合為三大重點，而企業從使用高碳排、高耗能、過度使用資源的棕色經濟，將透過技術轉型和能源轉型過渡到使用乾淨能源、綠色工廠、綠色運輸、資源循環利用的綠色經濟，金融業將扮演非常重要的「轉型金融」角色。

其中對於金融業的議合影響力，彭金隆也特別指出，現在已成立高碳排產業工作坊，並已辦理石化業和航空業的議合，同時金融先行者聯盟亦已促高碳排企業訂定減碳目標。另外在建置企業碳排資料庫及調和申報規範，亦為重點工作，彭金隆指出，聯徵中心已透過銀行蒐集企業數據，並與環境部調和企業碳排放相關的申報規範。