四大族群善用凱基人壽分紅保單創造保障 滿足多元需求

凱基金控（2883）旗下凱基人壽在2025年第2季重磅回歸分紅保單市場，再度掀起高度關注與討論。分紅保單除具有壽險保障、資產累積等特性外，保戶更有機會參與公司的經營分紅保單成果，如凱基人壽推出「凱基人壽愛分享終身保險－定期給付型」、「凱基人壽大紅大吉美元終身壽險-定期給付型」兩張分紅保單，多元幣別配置的商品組合，滿足民眾在享有保障之餘，也能共享企業經營成長紅利，真正落實「We Share We Link」分享的精神，就很適合中壯年、三明治族、單身貴族、屆退及已退休等族群，兼顧壽險保障與資產穩健增值的需求。

中壯年及三明治族群，正值家庭責任最重階段，如何兼顧家庭保障與資產增值，是一大課題。凱基人壽建議善用分紅保單，為家庭成員強化保障，轉嫁分散風險，也有機會領取紅利給付，讓資產配置及運用更靈活。以中壯年劉先生投保「凱基人壽大紅大吉美元終身壽險－定期給付型」為例，他以20歲的兒子為被保險人，繳費年期6年期，保額245,200美元，經相關費率折減，年繳保險費9,999美元，總繳保險費59,994美元，在最可能紅利金額的假設下，每年的保險單紅利以繳清保險方式增加保險金額，第20保單年度末的壽險保障(含基本保額、累計增加保險金額對應的壽險保障、身故紅利) 可達752,465美元，讓一份保障，照顧摯愛家人。

凱基人壽表示，屆退或已退族群、單身或沒有子女的頂客族，選擇分紅保單則可兼顧退休後的保障及財務規劃，創造穩健現金流，享受理想生活品質。以60歲艾先生投保「凱基人壽愛分享終身保險－定期給付型」為例，繳費年期3年期，保額新臺幣(以下同)523,920元，首續期採轉帳方式繳費可享1%保費折減下，年繳保險費333,719元，總繳保險費1,001,157元，除享有壽險保障之外，在最可能紅利金額的假設下，自屆滿第二保單年度起，每年領取的生存保險金加計年度保單紅利雙金流，每年約可領回2.3萬元可供運用，一次滿足保障與退休後的穩定生活。

凱基人壽提醒，分紅保單紅利屬於非保證給付項目，是否分配會視保險公司經營狀況而定，凱基人壽將秉持穩健經營與優質財務管理，致力於長期穩定的紅利政策，並貫徹「We Share We Link」的核心精神，與保戶分享美好，共享企業經營成果。讓保戶在享有基本保障的同時，還有機會能透過保單紅利參與保險公司的分紅保單經營績效，讓退休更從容，財務更輕鬆。