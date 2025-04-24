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「新新併」有新進展 台新金宣布發行118.9億股普通新股

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控。圖／台新金控提供
台新金控。圖／台新金控提供

台新金（2887）與新光金（2888）於3月31日獲得金管會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案，經雙方董事長共同議訂合併基準日為7月24日。台新金24日召開董事會，決議辦理合併發行新股，預計將發行普通股118.9億股，以及辛種記名式特別股31億股。

台新金控公告辦理合併發行新股，於合併基準日按新光金控普通股每1股換發台新金控普通股0.672股及辛種記名式特別股0.175股，新光金控甲種記名式特別股每1股換發台新金控庚種記名式特別股一1股，新光金控乙種記名式特別股每1股換發台新金控庚種記名式特別股二1股。

台新金控指出，將發行普通股11,890,254,918股；庚種記名式特別股一75,000,000股；庚種記名式特別股二219,668,000股；辛種記名式特別股3,096,420,552股。

全案發行總金額依合併基準日前最後交易日（7月23日）的收盤價而定，其中，普通股發行價格為台新金控合併基準日前最後交易日收盤價；庚種記名式特別股每股45元；辛種記名式特別股每股10元。

台新金控表示，如依合併契約約定的換股比例取得不滿1股的畸零股部分，普通股依其於合併基準日前最後交易日之收盤價、辛種特別股依其發行價格，按比例折發現金（不足1元部份應四捨五入計算至元為止）給付。

另外，在現金股利方面，台新金控決議分派去年盈餘，今年全數配發現金股利，每股配發0.9元，但新光金股票有換股比例，將以0.672換股比例來換算，每位股東的現金股利約當0.6元，發放時機點約落在8月底或9月初，配發對象為台新新光金控股東。

台新新光金控 台新金控

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