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前行員挪用公款…土銀：主動清查發現 未造成客戶損失

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行沙鹿分行前行員挪用公款遭金管會裁罰，對此，土銀指出，本案由該行主動清查發現弊端，更於案發後積極追查處理，本案缺失並未造成土地銀行及客戶權益損失。案發後土銀即向前行員陳員全數追回挪用金額及短收款項，另將該員涉案事證移送台中地方檢察署，並陪同前往自首。

土銀說明，本案相關失職人員業經土地銀行人事考核委員會審議，除核予陳員記過處分並終止勞動僱傭關係外，餘失職人員分別依缺失情節輕重分別核予懲處。

土銀強調，為避免行員挪用公款情事發生，相關業務管理單位亦迅速全盤檢討增修工員管理及行產出租等各項規章、作業流程及管控機制，並強化異常帳務審核管理，增加系統監控檢核機制及加強行員教育訓練，提升行員遵法守紀觀念，以健全經營及維護資產安全。

土地銀行 土銀

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