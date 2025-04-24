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凱基金延攬林素真任凱基銀行總經理 加速布局成長動能

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控啟動人事新布局，延攬歷任多家外銀財管與消金主管的林素真接任凱基銀行總經理，深化團隊協作加速布局未來成長動能。凱基金控／提供
凱基金控啟動人事新布局，延攬歷任多家外銀財管與消金主管的林素真接任凱基銀行總經理，深化團隊協作加速布局未來成長動能。凱基金控／提供

凱基金控（2883）子公司凱基銀行總經理異動，挖角歷任法國巴黎銀行財富管理（私人銀行）台灣區負責人與渣打、花旗等外銀財管消金領域的林素真，擔任凱基銀新任總經理，凱基銀行今天董事會通過相關人事案，將待金管會核准後生效。凱基銀行董事會並通過自5月5日起由林素真擔任總經理職務，於其資格獲送主管機關審查合格前，總經理職務也將由林素真暫代。

凱基銀行原任總經理許維銘則是職務調整，於5月5日起轉任凱基金控總經理辦公室資深副總經理。另外，許維銘原本也是凱基金控派在凱基銀行的法人董事代表人，今天凱基金控也決議同步改派林素真，同樣自5月5日起生效。

許維銘為2023年10月到任凱基銀行總經理，迄今在任約一年半。

凱基金控指出，為因應業務發展需要，凱基金控董事會通過自2025年5月5日起，凱基銀行現任總經理許維銘將轉任金控總經理室資深副總經理，與各子公司總經理合作，整合集團資源以強化大型企業客戶的關係與服務。許維銘於凱基銀行總經理任內，帶領銀行團隊達成多項營運目標，為凱基銀行奠定更穩固的成長基礎。新任凱基銀行總經理將由林素真出任，此人事案呈報主管機關核准後生效。

凱基金控指出，林素真在金融領域擁有超過27年的資歷，長期專注在消費金融及財富管理領域。曾任法國巴黎銀行財富管理(私人銀行)台灣區的負責人，渣打銀行台灣消費(個人)金融、私人理財暨中小企業銀行負責人，及花旗銀行信用卡及信貸業務中心負責人。以其豐富的金融專業背景、深厚的管理歷練與國際視野，配合金管會打造亞洲資產管理中心的政策願景，將可帶領凱基銀行繼續創新成長邁向下一個高峰。

凱基金控表示，本次人事布局，將有助於強化團隊戰力，整合集團資源發揮「ONE KGI」的效益，持續加速業務的成長，為客戶及股東創造最大的價值。

凱基金 凱基銀行 財富管理

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