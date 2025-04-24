國銀3月房貸逾放破80億 4年3個月來最高

金管會今日公布今年3月國銀最新的不動產放款統計，除了房貸及土建融的年增率持續走低之外，房貸逾放金額從109年12月以來，歷時4年3個月首度破80億，尤其4月川普關稅風暴引發全球股匯債市大震盪，也導致民眾財富縮水，會否因此再使房貸逾放惡化，也引金融圈高度矚目。

此外，銀行局最新統計顯示，攸關國銀總量管制最為重要的銀行法72-2（分母為存款，分子為不動產放款）的不動產放款占總存款比重，在今年2月已從1月的26.44%下降至26.25%，3月雖然小升至26.31%，但仍為近一年來的低點；相較於2月，比重在28%至29%的，和27%至28%的，分別為4家和5家，其中28%至29%的較2月的3家增加1家，據了解，主要和存款量的減少有關，因此使比重相對墊高，相應也使27%至28%的業者從6家減為5家。

儘管目前銀行業者面對法規上限的壓力已減輕，然而在央行要求降低不動產放款集中度之下，使得大多數銀行的房貸空間仍有限。尤其大型公股行庫，大部分都以每月房貸新作額度不超逾還款額度為限，因而即使銀行法第72條之2有空間，但仍難增加房貸的貸放，民眾依然得排上至少一個月的隊。

金管會統計顯示，其中，土建融放款3月底來到3兆8461億，較2月底增加31億，年增率5.08%，至於土建融方面的年增率，是從去年12月以來，連續第三個月下降，月增率亦比2月更低。

全體國銀在3月的房貸餘額為11兆1155億，較2月新增462億，雖然月增量較2月的170億為多，但3月的年增率9.31%仍為國銀的房貸餘額連續第6個月來走低。

對於逾放比，根據銀行局的統計數據顯示，銀行體系的房貸逾放量最高是在106年12月，當時的逾放比高達25%，之後一路降低，到了110年12月底，已降至10位數以下，來到0.08%，之後在112年6月為0.06%，一路維持到113年11月開始小增至0.07%，直至3月已維持了5個月的0.07%逾放比，至於逾放金額，從110年12月至114年2月，都維持在60億至80億之間的水準，而3月則再增至82億，首破80億大關，這也是109年12月當月的逾放金額98億，4年3個月以來，國銀的房貸逾放首度破80億，未來房貸逾放會否再明顯惡化，亦引市場矚目。

而土建融貸款的逾放比則較房貸為高，土建融貸款逾放比自112年9月的0.03%，至113年10月跳增至0.11%，最高峰為今年1月0.2%，2月降為0.17%，3月再續降至0.16%，主要受單一個案影響，不過中小型建商因為融資緊縮和建案銷量不佳產生還款困難的情況仍時有所聞，後續如何亦有待觀察。