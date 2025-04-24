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美元續強 新台幣隨亞幣示弱收32.529元

中央社／ 台北24日電
新台幣兌美元今天隨亞幣走弱，收盤收在32.529元，貶值3.7分。示意圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元今天隨亞幣走弱，收盤收在32.529元，貶值3.7分。示意圖／聯合報系資料照片

美中貿易戰可望降溫，提振市場信心，美元展開反彈，新台幣兌美元今天隨亞幣走弱，收盤收在32.529元，貶值3.7分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至13.615億美元。

美國總統川普透露將降低對中關稅，市場重燃對美中貿易爭端降溫的希望，加上川普稱他無意撤換聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），緩解了對聯準會失去自主性的擔憂，美股主要指數收紅，美元指數也甩開頹勢，展開反彈。

央行統計，美元指數今天續升0.1%，亞幣全面走弱，人民幣小跌0.01%，新台幣下跌0.11%，日圓貶值0.5%，韓元貶幅較重，下挫0.8%。

新台幣兌美元今天以32.54元開出，盤中最高32.51元、最低32.545元。外匯交易員指出，新台幣反映國際匯市波動，今天隨亞幣走弱，加上台股震盪下挫，均不利匯價行情；不過出口商月底拋匯需求出籠，適時提供支撐，加上匯市成交量能有限，新台幣今天僅是在32.5元上下窄幅波動。

新台幣匯率4月上旬展開強勁升勢後，目前站穩32元，過去一週以來，都在32.4至32.5元的區間整理，靜待消息面有所進展，提供新的指引。外匯交易員指出，川普最新說法表示，最快可能在2至3週內，重新對部分國家實施對等關稅，但缺乏更多細節，市場增添新的不確定性，後續金融市場如何發展，關稅將是重要指標。

川普 新台幣

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