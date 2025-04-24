彭金隆：綠色金融助力淨零轉型 達成國家減碳目標

綠色金融助力淨零轉型，金管會主委彭金隆今天表示，推出4大策略包含綠色及轉型金融行動方案、永續經濟活動認定參考指引、完善碳盤查與永續報告書、推動減量額度交易機制等策略，盼達到淨零轉型，協力達成國家總體減碳目標。

總統賴清德今天下午主持第4次國家氣候變遷對策委員會委員會議，彭金隆以「綠色及轉型金融－台灣淨零的助力」為題進行報告指出，國家希望工程的目標是綠色成長與2050淨零轉型，而推動數位與綠色的產業雙軸轉型，使綠色金融成為淨零轉型的助力，主管機關就是金管會。

至於綠色金融如何成為淨零轉型助力，彭金隆表示，包含綠色投融資、綠色商品與服務與互動議合等，而企業從使用高碳排、高耗能、過度使用資源的棕色經濟，度過轉型階段到使用乾淨能源、綠色工廠、綠色運輸、資源循環利用的綠色經濟，企業無論是技術或能源轉型，都牽涉到相關資金需求，此時金融業就可扮演非常重要角色，執行所謂「轉型金融」角色。

彭金隆提出綠色金融跨部會淨零轉型4大策略，包含綠色及轉型金融行動方案、永續經濟活動認定參考指引、完善碳盤查與永續報告書與推動減量額度交易機制。

針對綠色及轉型金融行動方案，彭金隆指出，核心策略是整合資源驅動企業淨零轉型，提供工具支持金融業及上市櫃公司驅動企業轉型，預期成效為使更多資金投入淨零轉型工作，同時帶動轉型經濟。

彭金隆表示，綠色金融經過多年推動已有初步成效，銀行針對綠色授信、永續績效連結授信已達到新台幣3.2兆元，保險業投資綠能電廠567億元，永續債券發行總額為7083億元，國內ESG主題基金發行規模8965億元，期待2030年綠色投融資突破6兆元、每年成長6.4%。

至於制訂永續經濟活動認定參考指引，彭金隆指出，目的是協助企業要轉型時，判斷企業的經濟活動是否永續，並導引資金投入，預期成效是使企業檢視自身經濟活動是否永續、促進有資金需求者轉型；對於金融業則能較易辨識企業永續程度、作為投融資、發展商品及議合的參考。

對於完善碳盤查與永續報告書，彭金隆表示，將逐年完成上市櫃公司碳盤查與落實上市櫃公司永續報告書，預期目標為透過揭露的要求，帶動企業了解碳排放，進而設定減碳目標及策略。

彭金隆指出，預計2029年針對所有的資本額50億元以下公司全部納入，包括集團的分公司，都完成碳盤查和完成確信；而今年所有的上市櫃公司都應完成永續報告書。

至於推動減量額度交易機制，彭金隆表示，金管會偕同環境部想提升企業減碳的經濟誘因，台灣碳權交易所2023年成立，主要工作為碳交易與碳諮詢等，環境部也預計在2026年下半年試行總量管制碳交易，金管會希望與環境部共同研議減量額度交易的平台制度、法規，監理碳權交易並配合產業需求督導碳交易所引進優質的國外碳權商品上架。