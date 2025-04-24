精誠集團成立SYSTEX Asia 搶攻東南亞市場版圖

精誠（6214）集團24日正式對外介紹位於新加坡的SYSTEX Asia東南亞營運總部，此據點將扮演精誠拓展亞洲市場的樞紐，串聯區域資源與台灣自主產品技術優勢，為台商、陸商、港商以及東南亞當地企業提供資訊服務，聚焦AI應用、雲端佈署、資安防護與數據整合等自主開發多元解決方案。

精誠資訊董事長林隆奮表示，全球地緣政治與經貿局勢瞬息萬變，企業正面臨前所未有的挑戰，考驗供應鏈彈性快速的應變能力。因此藉助科技的力量，透過數據收集分析與軟體開發能力，精誠可以幫助企業有效降低營運管理成本，重新配置物流管理、靈活應對強化韌性，重新找到出路與商機。再者，透過東南亞區域總部的設立，精誠將更有能力、資源與人才，不只協助台商深化海外布局，更以區域級的視野串連大中華與東南亞地區，因應隨時變化的經濟局勢部署橫跨多國多點的在地服務，以對應目前的挑戰。

精誠資訊VAD生態長暨資深副總經理林承軒指出，精誠的東南亞市場戰略將以加值代理業務為基礎，整合自有技術能量與在地夥伴資源，並大力投入自主創新服務，包含雲端、資安、AI、綠色科技、金融科技、零售流通等產品與解決方案，為集團自有產品開拓更廣泛的銷售平台管道。

SYSTEX Asia總經理卓健丰表示，SYSTEX Asia未來將統籌區域市場策略與跨境資源整合，全面推動集團在地服務的深化與擴展。SYSTEX Asia將提供涵蓋IT軟硬體銷售、7 x 24 IT維護維運、多元混合雲管理服務、終端用戶運算服務，包含虛擬桌面基礎設施與安全的終端設備、微軟雲服務、數據服務、資安服務，以及ESG管理與應用等多元解決方案。此外因應AI時代的來臨，與當地對AI發展的友善政策，SYSTEX Asia也將引進精誠的AI解決方案，落實AI在企業應用的多元場景。