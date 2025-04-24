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土銀工友挪用公款7年 首例遭金管會罰400萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

土銀前陳姓行員利用職務之便，長達逾7年向承租戶收取水電費用後，再挪用公款，並通知承租戶錯誤分攤水電費金額造成短收，挪用及短收共達271萬元，金管會24日宣布處土銀400萬罰鍰。

該陳姓行員是土銀一位工友，這也是銀行工友涉及挪用公款的首例。違規期間是從2017年至2024年4月間，長達七年四個月。

依規定，工友只能做駕駛、膳食和庶務性工作，禁止收取款項。但土銀沙鹿分行該名工友卻長期「以工代職」，替沙鹿分行去收取兩戶承租戶水電費。

沙鹿分行有一個營業大樓，並將三樓和四樓出租給公司戶，這兩戶公司戶繳水電費時，都是先由沙鹿分行支出，沙鹿分行再依比例去跟承租戶收取。

前陳姓工友利用跟這兩戶公司戶收取水電費時，收了現金沒有繳回分行、或透過無摺存款再領錢出來挪用。

整個案子是因為去年五月土銀總務處做碳盤查，發現沙鹿分行與出租戶實際用電分攤比例很奇怪，進一步查核後，整個案件才爆發。

金管會已要求土銀做全分行徹查並建立完整動支管理規範，例如承租戶需有完整獨立電表，自行繳交水電費等。據了解，土銀已做各層級主管與員工懲處。

金管會認為，土銀未完善建立、也沒有落實內控制度，今宣布處400萬罰鍰。

土銀 電費

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