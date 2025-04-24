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交通事故肇逃受害人或遺屬 爭取補償金可三階段蒐證

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
交通事故肇逃受害人或遺屬，爭取補償金可三階段搜證。本報資料照片
交通事故肇逃受害人或遺屬，爭取補償金可三階段搜證。本報資料照片

面對肇事逃逸的交通事故受害人或遺屬，金管會今日表示，在申請汽車交通事故特別補償基金申請補償時，備齊相關證明文件至關重要，其中可三階段蒐證取得更多的證明文件。

金管會指出，民眾一旦發生交通事故，應立即報警處理，並取得「道路交通事故當事人登記聯單」；於事故發生7日後，可向警察機關申請提供道路交通事故現場圖及照片等資料；事故發生30日後，可申請提供「道路交通事故初步分析研判表」。受害人或其遺屬於申請補償時，尚須檢具身分證明文件、診斷證明書及醫療費用收據或死亡證明書等相關文件。

汽車交通事故特別補償基金主要是用於汽機車未依法投保強制險，另外肇事逃逸致使受害人得不到保險理賠時，給予受害人補償金來取代保險理賠。統計顯示，特補基金過去三年的補償金額，若以113年底的補償支出累計為124.14億，累計件數為7萬2370件。

保險局主秘古坤榮指出，在汽車交通事故中，肇事車輛未投保強制汽車責任保險，或是肇事駕駛人於事故發生後逃離現場，導致受害人或其家屬無從得知加害人，致不知道如何請求賠償以保障其應有權益時，強保法已明文規定相關保障機制，如民眾因汽車交通事故導致傷亡，受害人或其遺屬可向財團法人汽車交通事故特別補償基金申請補償。而特別補償基金於給付補償金額後，則會依據強保法第42條第2項規定，以補償金額為限，代位行使請求權人向肇事者追償，以維護公平正義。

至於補償金額，古坤榮說，將比照強制險的理賠方式，傷害醫療最高20萬元，死亡給付200萬元為上限，失能給付最高是200萬元，並有15個等級來區分。

古坤榮也說明最新的強制險投保率指出，汽車接近100%投保率，機車若以114年2月，為89.95%，對於機車投保率不如汽車，古坤榮表示，主要因機車目前沒有驗車機制，只能靠臨檢增加投保率，倘若臨檢查出該車未投保強制險，也會被開單處罰。

保險 補償金

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