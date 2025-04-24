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「你繳稅我植樹」台中銀行與一卡通合作推出繳稅護地球

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行與一卡通公司合作推出「你繳稅，我植樹」一卡通綠點回饋活動，為地球盡一份心力。台中銀行／提供
台中銀行與一卡通公司合作推出「你繳稅，我植樹」一卡通綠點回饋活動，為地球盡一份心力。台中銀行／提供

繳稅季節來臨，台中銀行（2812）與一卡通公司共同合作推出「你繳稅，我植樹」一卡通綠點回饋活動，讓客戶在繳稅的同時，除了能獲得一卡通綠點回饋還能為地球多植一棵樹。客戶透過一卡通iPASS MONEY APP連結台中銀行存款帳戶，不僅可享有快速便捷的繳稅流程，隨時隨地完成稅務支付，還能免除排隊等候的麻煩，在體驗便利與快速繳稅服務的同時，也能隨手做公益，讓台中銀行與您一起攜手護地球。

台中銀表示，活動期間即日起至2025年6月30日止，凡使用iPASS MONEY連結台中銀行存款帳戶並將上述帳戶設定為「自動儲值」或「同意自動儲值交易差額」帳戶，且透過iPASS MONEY APP「生活繳費」功能，成功繳納牌照稅、房屋稅、綜所稅後，不僅可享有最高10%的一卡通綠點回饋，台中銀行還將為每位符合條件的客戶種下一棵樹苗，持續實踐ESG永續理念，共同為地球盡一份心力。

台中銀行結合一卡通綠點「碳排少一點，優惠多一點」響應減碳生活，使用點數折抵大眾運輸及生活繳費的ESG永續理念與一卡通綠點回饋機制，讓更多人能夠共同參與ESG永續活動。台中銀行為符合活動回饋資格的客戶，額外種下一棵樹苗，實踐綠色企業責任，並為地球的永續發展貢獻一份心力。

台中銀表示，本次與一卡通公司的合作，進一步延伸了台中銀行在ESG領域的實踐，透過數位化的金融服務結合植樹活動並鼓勵搭乘大眾運輸，不僅提升客戶的數位體驗，也增進對環境保護的共同意識，台中銀行將持續推動更多元的永續行動、堅守永續經營的理念，與客戶一同守護地球。

ESG 一卡通 台中銀行

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