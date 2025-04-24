群益證舉辦「歐洲財富論壇」 聚焦關稅風暴下的歐股投資契機

川普關稅政策反覆，歐股儼然成為市場資金避風港。群益金鼎證券（6005）日前舉辦「2025歐洲財富論壇」，深入探討川普關稅風暴下的歐股投資機會，並點名國防工業股將是炙手可熱的投資熱點。

群益投顧資深研究員謝潤承分析，川普政府一系列針對歐洲的強硬動作，反而為帶來歷史性轉機。因為美歐關係惡化與地緣政治緊張，歐洲內部的團結意識正顯著提升中。

隨德國議會改選，候任總理默茨(Merz)積極推動財政改革，成立高達5,000億歐元的基礎設施基金，主要透過基建基金和增加國防開支恢復經濟增長，可望為德國經濟注入活力。

另一方面，歐洲社會思潮出現重大轉變，從過去對戰爭的反感與對武裝的反對，轉為積極維護自身安全。各國政府也願意擴大境內採購，藉以促進本地企業發展與工業製造的成長動能。

歐股評價面相對便宜，是吸引資金轉進歐股的一大誘因。謝潤承認為，歐股多數產業相對美國同業逾10%折價，而企業獲利可望谷底翻揚，且歐股在產業及區域上提供多元化選擇，有助分散風險，較高的股息發放率亦有利於歐股重獲資金青睞。

展望未來，隨著歐洲供應鏈自主與國防議題成為市場主軸，預期歐洲本地製造商與金融服務商將逐步取代美國廠商，進而帶動歐洲內需股與國防工業股的成長。這場國防與經濟政策的結合，不僅將重塑歐洲的產業結構，更為投資者帶來全新的投資機會。