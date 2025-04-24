快訊

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

群益證舉辦「歐洲財富論壇」 聚焦關稅風暴下的歐股投資契機

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

川普關稅政策反覆，歐股儼然成為市場資金避風港。群益金鼎證券（6005）日前舉辦「2025歐洲財富論壇」，深入探討川普關稅風暴下的歐股投資機會，並點名國防工業股將是炙手可熱的投資熱點。

群益投顧資深研究員謝潤承分析，川普政府一系列針對歐洲的強硬動作，反而為帶來歷史性轉機。因為美歐關係惡化與地緣政治緊張，歐洲內部的團結意識正顯著提升中。

隨德國議會改選，候任總理默茨(Merz)積極推動財政改革，成立高達5,000億歐元的基礎設施基金，主要透過基建基金和增加國防開支恢復經濟增長，可望為德國經濟注入活力。

另一方面，歐洲社會思潮出現重大轉變，從過去對戰爭的反感與對武裝的反對，轉為積極維護自身安全。各國政府也願意擴大境內採購，藉以促進本地企業發展與工業製造的成長動能。

歐股評價面相對便宜，是吸引資金轉進歐股的一大誘因。謝潤承認為，歐股多數產業相對美國同業逾10%折價，而企業獲利可望谷底翻揚，且歐股在產業及區域上提供多元化選擇，有助分散風險，較高的股息發放率亦有利於歐股重獲資金青睞。

展望未來，隨著歐洲供應鏈自主與國防議題成為市場主軸，預期歐洲本地製造商與金融服務商將逐步取代美國廠商，進而帶動歐洲內需股與國防工業股的成長。這場國防與經濟政策的結合，不僅將重塑歐洲的產業結構，更為投資者帶來全新的投資機會。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普股災波及警界 高雄1警員損失近千萬交槍列危機名單

川普「恐怖情人」一人發言全球震盪！00878搭00725B安定配對成護心符

「現在不買就來不及？」川普釋出軟訊美股噴飛 網酸：塔位嗎

日相怒嗆川普「保齡球砸車論」認知錯誤！網酸：台灣政府沒骨氣

相關新聞

預售屋賣太慘 銀行審案拉高金流標準嚴防爛尾樓

由於買方觀望，加上市況不佳，使得建商預售屋銷售情況近來更慘，大型行庫高層描述最新的慘況指出，建商不但普遍指出預售屋能賣到...

國銀新南向放款提前達標 2025年下半年川普海嘯效應將影響動能

據金管會統計，2025年3月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,962億元，首季新增放款758億元，核准新設五處，各達標...

第一金配發股利1.2元

第一金昨（23）日公布去年股利政策，每股配發0.95元現金，0.25元股票，總股利1.2元追齊近三年高點，惟盈餘分配率僅...

美元高利定存 再衝一波

川普宣布關稅政策後，引發金融市場亂流，儘管美元走勢震盪，急殺後又出現反彈，但國銀大多仍看好第2季美元走勢，加上新資金引入...

玉山銀挺中小企 服務升級

玉山銀行長期致力數位金融發展，昨（23）日推出行動銀行獨資企業帳務整合服務，以3S（Simple、Smooth、Swee...

凱基壽反詐 建構「金警聯防」

凱基金控旗下凱基人壽積極響應政府反詐政策，持續強化金融防詐網絡，偕母公司凱基金控與兄弟公司凱基證券及凱基銀行，共同與內政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。