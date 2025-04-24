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合庫人壽迎15周年 推免費15小時「安心守護」照顧服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫人壽在2025年迎來15周年之際，特別推出每張保單享有15小時免費安心守護計劃提供照顧家庭服務，並擴大舉辦「喘息學院」，邀請家庭照顧者、員工及銀行夥伴參加「15周年一起舞動」，在雲門劇場大自然與音樂中舒展身心。

合庫人壽總經理藍年紳表示，長期照顧家人其實非常需要適時的轉換空間、找出時間來喘口氣，所以這次特別邀請大家在15周年之際一起舞動，希望透過這次的身心律動課程讓大家感受到久違的放鬆與活力，帶著滿滿的能量回歸生活。

他指出，照顧家人最主要的問題就是人力、能力、財力，沒有足夠的人手、沒有專業的照顧知識或沒有充足的資金可以運用，都是現代人在照顧家人時的痛點，所以合庫人壽推出安心守護計劃彈性喘息服務，提供每張保單享有15小時的專業服務，包括彈性喘息居家照顧服務，幫助保戶解決臨時需要人力的問題；以及實務指導員協助家人或移工了解如何正確的照顧，以提升照顧能力。

至於如何累積財力，藍年紳則建議，在政經環境如此動盪之際，可以運用固定利率的美元保險商品來讓財力穩健的累積，例如合庫人壽美利安心美元養老保險-定期給付型保險專案固定利率3.8%，除了免除市場波動風險，繳費一次即享10年保障，滿期生存可領取滿期保險金，保費4.5萬美元以上還可享1.5%高保費折扣，是準備規劃退休與力求穩健增加資產的好選擇。

除了保險保障外，合庫人壽還加碼推出保戶「尊享VIP服務」，包括美食饗宴、精選飯店住宿、全球禮賓秘書服務、居家清潔服務、購物協助和高端健康檢查等，為保戶提供全方位的體驗。

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