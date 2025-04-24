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元大愛心捐血傳愛 連九年獲「捐血績優團體」表揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大愛心捐血活動邁向第15年，累計募得726萬C.C.熱血。(元大金控/提供)
元大愛心捐血活動邁向第15年，累計募得726萬C.C.熱血。(元大金控/提供)

元大金控集團長年深耕社會公益與在地互動，秉持社會參與及金融服務共存共榮理念，每年固定舉辦三場「元大愛心捐血暨發票募集活動」，連續九年榮獲台灣血液基金會表揚「捐血績優團體」。2025年度首次活動於3月24日至28日舉辦，共募得19.7萬C.C.熱血，以實際行動提高血液安全庫存，維持醫療需求量能。

呼應聯合國永續發展指標（SDGs）精神，元大金控集團以營運據點為社區發展核心，自2011年起，連續15年舉辦愛心捐血活動，共捐出2萬9千袋、累計726萬C.C.熱血。今年首場捐血活動持續攜手社區居民、捐血中心及台北市警察局，廣召民眾挽袖助人，透過發票募集支持陽光社會福利基金會，幫助燒燙傷患者，合併環境綠點推廣等多元化社會責任活動，建立善的循環。

定期捐血的同仁分享，為保持能幫助他人的最佳狀態，更注意身體健康管理，希望透過自身經驗鼓勵「首捐族」勇敢挽袖，為社會注入愛與希望。不少新進同仁得知集團定期辦理捐血活動，也加入號召捐血的志工行列。長期不間斷的元大愛心捐血活動，落實社區共好，未來將持續邀請更多企業與個人參與，體現企業對社會責任的堅定承諾。

元大金控集團從推廣個人捐血到號召同仁共同響應，喚起更多人對捐血的重視，近年來還與轄區員警合作，提供民眾防詐騙觀念，透過里長的在地號召力，深耕里民關係，喚起更多人對捐血的重視，逐漸匯聚成一股利人利己的力量，推動健康與福祉。

元大金控 捐血中心 詐騙

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