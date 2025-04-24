快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

推動多國語言保險服務 國泰產強化外籍保戶保障

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著外籍人士在台居住人數持續攀升，保險需求日益增加。據內政部移民署統計，在台生活的外國居民從2021年的75.2萬人成長至2025年2月突破96.3萬人，其中印尼、越南及泰國籍人士占比超過七成。在此趨勢下，國泰產險致力於提升金融服務的友善性，為外籍保戶打造更順暢的溝通管道，推出多國語言版保險及理賠解說短影音，以及理賠申請書，以減少語言障礙帶來的資訊落差。

國泰產險於2023年10月率先推出「英文版」強制險影片，協助外籍保戶快速掌握強制險保障內容與理賠要點。近期更擴大服務範圍，新增「印尼文」、「越南文」、「泰文」版本的強制險理賠申請、車禍理賠流程及旅綜險理賠申請管道等共9支短影音，藉由母語解說，使外籍保戶能清楚理解理賠申請的流程與所需文件，以維護自身權益。

除此之外，國泰產險也在外籍保戶臨櫃申請強制險、任意險、傷害險、健康險及旅綜險理賠時，提供「英文」、「泰文」及「越南文」版理賠申請書，確保外籍保戶能正確理解保單條款，並提升填寫理賠申請書的效率。此外，針對外籍人士最常詢問的「如何投保強制險？」與「如何投保旅綜險？」等問題，國泰產險持續更新智能助理阿發英文版的快問快答資料庫，提供即時的商品諮詢、保費繳納及理賠申請服務，展現公平待客的精神，強化外籍保戶的金融保障。

國泰 理賠 產險

延伸閱讀

國泰世華推創新「帳戶安全險」 完成設定有望獲最高1.6萬元理賠保障

4月台股基金抗跌三雄 國泰中小成長、群益馬拉松、群益奧斯卡

最牛一輪／緯穎躍進 國泰4A 吸睛

國泰產試辦案過了 點數、票券可折抵保費

相關新聞

預售屋賣太慘 銀行審案拉高金流標準嚴防爛尾樓

由於買方觀望，加上市況不佳，使得建商預售屋銷售情況近來更慘，大型行庫高層描述最新的慘況指出，建商不但普遍指出預售屋能賣到...

國銀新南向放款提前達標 2025年下半年川普海嘯效應將影響動能

據金管會統計，2025年3月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,962億元，首季新增放款758億元，核准新設五處，各達標...

第一金配發股利1.2元

第一金昨（23）日公布去年股利政策，每股配發0.95元現金，0.25元股票，總股利1.2元追齊近三年高點，惟盈餘分配率僅...

美元高利定存 再衝一波

川普宣布關稅政策後，引發金融市場亂流，儘管美元走勢震盪，急殺後又出現反彈，但國銀大多仍看好第2季美元走勢，加上新資金引入...

玉山銀挺中小企 服務升級

玉山銀行長期致力數位金融發展，昨（23）日推出行動銀行獨資企業帳務整合服務，以3S（Simple、Smooth、Swee...

凱基壽反詐 建構「金警聯防」

凱基金控旗下凱基人壽積極響應政府反詐政策，持續強化金融防詐網絡，偕母公司凱基金控與兄弟公司凱基證券及凱基銀行，共同與內政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。