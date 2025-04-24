推動多國語言保險服務 國泰產強化外籍保戶保障

隨著外籍人士在台居住人數持續攀升，保險需求日益增加。據內政部移民署統計，在台生活的外國居民從2021年的75.2萬人成長至2025年2月突破96.3萬人，其中印尼、越南及泰國籍人士占比超過七成。在此趨勢下，國泰產險致力於提升金融服務的友善性，為外籍保戶打造更順暢的溝通管道，推出多國語言版保險及理賠解說短影音，以及理賠申請書，以減少語言障礙帶來的資訊落差。

國泰產險於2023年10月率先推出「英文版」強制險影片，協助外籍保戶快速掌握強制險保障內容與理賠要點。近期更擴大服務範圍，新增「印尼文」、「越南文」、「泰文」版本的強制險理賠申請、車禍理賠流程及旅綜險理賠申請管道等共9支短影音，藉由母語解說，使外籍保戶能清楚理解理賠申請的流程與所需文件，以維護自身權益。

除此之外，國泰產險也在外籍保戶臨櫃申請強制險、任意險、傷害險、健康險及旅綜險理賠時，提供「英文」、「泰文」及「越南文」版理賠申請書，確保外籍保戶能正確理解保單條款，並提升填寫理賠申請書的效率。此外，針對外籍人士最常詢問的「如何投保強制險？」與「如何投保旅綜險？」等問題，國泰產險持續更新智能助理阿發英文版的快問快答資料庫，提供即時的商品諮詢、保費繳納及理賠申請服務，展現公平待客的精神，強化外籍保戶的金融保障。