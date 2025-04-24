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元大人壽碳足跡盤查上線 行動投保每件減碳12克

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

因應政府推動綠色金融政策，壽險業者積極導入永續營運機制。元大人壽近日針對旗下「行動投保系統」完成ISO 14067碳足跡盤查，並通過第三方機構法標國際認證的查證，為未來減碳行動提供具體數據基礎，響應政府2050年淨零碳排政策。

據了解，「行動投保系統」透過行動裝置協助投保流程，取代傳統紙本作業。除了有助於減少紙張使用、降低碳排放與環境衝擊外，系統自動檢核機制也提升了資料準確性與作業效率。此外，電子化傳輸在保護客戶個資與隱私方面亦具相對優勢，顯示數位化服務在兼顧環境與消費者權益方面的潛力。

元大人壽指出，此次碳足跡盤查結果顯示，每件行動投保案件平均產生12.17公克的二氧化碳當量（CO2e）。未來公司將依據盤查結果研擬進一步減碳措施，積極朝低碳營運邁進。

除了技術系統面的減碳作為，元大人壽也陸續推動內部碳管理制度，包括導入碳定價、推行無紙化作業、落實綠色採購政策，以及取得自有大樓的綠建築標章。公司同時將碳排成效納入內部績效評估，強化永續發展治理機制。

在業務推展面，元大人壽也導入遠距投保等數位化進件管道，並持續優化客服系統與保戶互動平台，透過科技減少業務過程中的能源與資源消耗，提升整體營運效能。

除了企業內部的減碳實踐，員工也積極參與社會環保行動。今年公司響應環境部「Team Planet 挺地球 Go 淨」活動，動員同仁與供應商共同清掃台中火車站周邊區域，展現企業與社會共善的實踐力。

元大人壽強調，未來將持續將淨零轉型理念納入營運決策，並與員工、客戶及供應鏈合作，落實永續經營，朝實現環境與企業發展雙贏的目標邁進。

元大人壽 壽險業 減碳

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