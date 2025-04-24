國泰世華CUBE App 推出創新「帳戶安全險」

隨著數位金融普及，網路釣魚詐騙手法也日益翻新。為強化數位服務安全保障，國泰世華銀行攜手國泰產險推出創新「帳戶安全險」，CUBE App用戶即日起只要完成「帳戶安全健檢」中的登入安全、交易安全、個資安全及系統安全等四大面向安全設定，包含FIDO快速登入、登入兩步驟驗證、裝置綁定、人臉辨識驗證、交易認證碼、交易推播通知、Email與手機號碼檢核、App系統版本與手機作業系統檢核等10項嚴謹的安全防護後，進入CUBE App保險專區「帳戶安全險」點選立即參與，前4.5萬名申請者即可獲得最高新台幣16,000元理賠保障。

根據內政部警政署數據，2025年第1季的詐騙案件已突破4萬件，當中不乏釣魚簡訊詐騙型態。國泰世華銀行觀察，詐騙常見的手法為詐騙集團偽裝成銀行或其他可信賴的機構，透過發送看似正常的簡訊，誘導民眾點擊簡訊內的連結進入偽冒網站，一旦民眾輸入個人的銀行帳號、密碼等機敏資訊，就形同將帳戶主控權交給詐騙集團。有鑒於此，國泰世華銀行呼籲，當用戶啟用「登入兩步驟驗證」功能，若不慎遇到詐騙風險，如當陌生裝置試圖登入時，將啟動第二道驗證程序，必須確認身分完成後才能登入，藉此加強身分確認機制、降低遭盜用的風險。

國泰世華銀行補充，用戶應對可疑訊息時時保持警覺外，及早啟用安全機制也是預防詐騙的重要關鍵。為確保用戶從登入帳號到交易使用，都能享有高規格的防護保障，近年陸續推出可依個人消費習慣設定的「卡片安全鎖」以及辨別是否為官方簡訊的「簡訊收件匣」功能；此次升級推出的CUBE App帳戶安全健檢機制，期透過結合「帳戶安全險」提供創新保障，為CUBE App用戶打造更安心、值得信賴的數位金融使用體驗。

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