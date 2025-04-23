國銀新南向放款提早爆量 川普關稅讓第3季見拐點？

據金管會統計，2025年3月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,962億元，首季新增放款758億元，核准新設5處，各達標104%和167%，兩項指標均提前在3月達標：惟金融圈示警，下半年川普關稅海嘯效應顯現，替新南向市場放款動能埋變數。

金管會對2025年全年國銀對新南向新增放款量、新設據點目標值，各是728億元及維持3處，放款目標值是史上新高。首季這兩項指標均提前達陣，這也是從2021年來，連續第五年國銀新南向放款、設點達標。

一家銀行主管說，川普關稅戰對新南向市場衝擊，需看美國對大陸、及對東南亞國家的相對稅率，若新南向國家關稅談判結果，較目前低，又較大陸具相對優勢，那麼，台商產業鏈移轉壓力應該會減輕不少。

就目前90天展延談判期來看，市場已出現美方客戶的極端拉貨潮，預估可望讓第二季新南向放款量持穩，但隱憂卻是需求量提前，對未來放款動能埋下變數。

下半年新南向有三大變數，一、關稅戰將讓各企業在新南向國家的投資擴廠、資金需求縮手，二、新南向中的東南亞各國，有大量陸企在洗產地，陸企東南亞製造銷美一旦遭堵，大陸對當地投資減少，將衝擊當地放款業務量。

三、國際貨幣基金（IMF）下修全球經濟成長率，新南向各國也難逃，經濟成長率下修、顯示需求停滯，將降低企業舉債意願，也會衝擊放款動能。

金管會公布2025年3月國銀對新南向放款餘額1兆8,962億元，月增283億元是近四個月最高，連七個月成長，年增卻略降到11%的近五個月低點。

若以3月底美元匯率33.182元換算，放款餘額571.45億美元，月增2.32億美元是近三個月最少，顯示3月美元兌台幣升值1.1%，美元升值推升了新南向放款量。

累計前三月新增放款量758億元，達全年新增放款目標值728億元的104%，核准新設5處，包括中信銀、玉山銀、國泰世華銀均赴印度設點，台新銀赴菲律賓設辦事處及永豐銀赴澳洲設點，提前達到全年新增3處目標。

以各市場來看，2025年首季新增放款量能的前三大市場，仍是印度、新加坡、澳洲，各增加349億元、240億元和119億元；若以3月單月來看，以印度維持新增109億元仍有百億元放款動能最強，金管會指出，主因是當地企業資金需求增加所致。