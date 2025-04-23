永豐金力拚在明年第四季前 完成合併京城銀行

永豐金和京城銀行的合併進度有重大突破。京城銀行工會於今日舉行會員大會，會中順利表決通過與永豐金控 100％股份轉換案的員工安置計畫，永豐金控指出，永豐金控、京城銀行與京城銀行企業工會三方，將正式簽署員工安置計畫，遞交主管機關申請許可，並且希望能在2026年第四季前完成兩家銀行的合併。

永豐金控於去年12月27日董事會決議合併京城銀行，並且在3月3日股東臨時會通過該案，期間歷經與京城銀行企業工會多次協商及積極參與京城銀行舉辦的說明會，終在4月8日與京城銀行企業工會達成安置計畫協商共識，之後在今日獲得參與投票人數高達98%比率的贊成票通過。

永豐金控表示，感謝京城銀行工會所有會員的認同與支持，讓雙方合併進程順利往前邁進一大步，也相信京城銀行同仁感受到永豐金控的用心與善意，期待未來雙方攜手合作、共同打拼，一起為打造友善職場與業務推展共同努力。

永豐金控說，堅信員工是企業最珍貴與重要的資產，雙方結合將進一步提升銀行子公司的經營綜效，有助提升金控競爭力。在股份轉換基準日後，京城銀行將成為永豐金控百分之百子公司，未來將秉持「全體員工皆留任、客戶權益不影響、專業服務不專業服務不中斷」三大原則，進行永豐銀行與京城銀行合併作業，並希望能在2026年第四季前完成兩家銀行的合併。