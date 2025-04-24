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永豐金併京城銀 再跨步

經濟日報／ 記者夏淑賢任珮云／台北報導

永豐金控（2890）與京城銀行的合併案再傳捷報，雙方整併進程順利推進。京城銀行企業工會昨（23）日召開會員大會，以95%以上贊成比率，通過與永豐金控100%股份轉換案之員工安置計畫，為雙方未來合作鋪下堅實基礎。

京城銀昨日行員投票結果以超高贊成比率順利通過，據悉，永豐金與京城銀雙方已在4月上旬、清明連假後送件金管會申請合併，昨天京城銀行員投票結果與相關的員工安置計畫內容，永豐金與京城銀將再附加至申請文件呈報金管會，將有利於加速金管會審查許可。永豐金與京城銀並將在5月初由京城銀方面先發放京城銀行員每人1萬元的員工慰勞金。

永豐金與京城銀目標今年10月可完成合併，京城銀股票下市成為永豐金子公司，明年第4季京城銀再與永豐銀兩家子銀行再行二合一，京城銀消滅。永豐金高層表示，此次員工安置計畫創下歷來金融合併最好條件，永豐金會以最大誠意讓京城銀員工留下共同打拚。

據指出，京城銀員工安置計畫，包括合併三年內每半年一次的選擇去留機會，以及去留選擇完全由行員自主，資方不會干預、約談挽留等等更不具准駁權。

京城銀行 工安 永豐金控

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永豐金併京城銀員工安置計畫協商完成 待京城銀行員投票

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