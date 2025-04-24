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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

LINE Bank 增資 原股東全認購

經濟日報／ 記者陳美君林勁傑／台北報導

純網銀LINE Bank（連線銀行）將二度增資，預定金額為50億元，台北富邦銀行昨（23）日董事會決議，將參與LINE Bank現金增資案，認購金額不超過17.55億元，待審核通過後，北富銀持股比例將由原先27.18%提升至29.16%。

據透露，目前LINE Bank洽詢現有股東對於參與增資的意願，得到相當正面的回應，預定此次增資金額50億元會由現有股東全額認購。LINE Bank表示，為充實營運資金，並配合長期業務發展，提升競爭力，規劃進行增資。增資案該行將待呈報主管機關完成必要程序。

LINE Bank於2021年正式營運，2022年即辦理減資25億元再現金增資75億元，實收資本額由100億元提高到150億元。該行去年全年稅後虧損8.9億元，每股虧損0.59元。累積虧損36.5億元。這次是成立以來第二度增資，現有八名股東依序為台灣連線金融科技持股49.9%、台北富邦銀行持股27.18%、渣打銀行5.42%、台灣大哥大（3045）5%、聯邦銀行5%、中信銀行2.5%、遠傳電信2.5%、富邦媒體科技2.5%。

北富銀表示，純網銀雖仍處於初期營運階段，但隨著數位科技驅動創新發展，純網銀的成長潛力與社會影響力愈加顯著。

LINE 台北富邦銀行 增資

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