第一金配發股利1.2元

第一金（2892）昨（23）日公布去年股利政策，每股配發0.95元現金，0.25元股票，總股利1.2元追齊近三年高點，惟盈餘分配率僅66.3%連兩年跌破七成，更下探16年來最低。以第一金23日收盤價24.85元，現金殖利率約3.8%。

第一金2024年全年稅後純益253.6億元，每股稅後純益1.81元，兩大獲利指標同寫史上新高，為何盈餘分配率卻跌破七成？第一金控主管說，有兩大主因，一、子銀行三項資本比率需在2025年底符合D-SIBs（系統性重要銀行）要求，需保留更多資本，二、今年市況詭譎，金融資產評價恐現損失，也得多留一點資本在帳上。

據數據顯示，今年第一銀行盈餘上繳母金控僅45億元，上繳率僅19%跌破兩成，但2025年底三項資本比率將全數達標，包括普通股、第一類資本和資本適足率將會達11%、12.5%及14.5%的D-SIBs要求。今年美國川普關稅新政讓金融市場劇烈動盪，投資部位可能會出現評價損失，加上第一金還得再對第一金人壽增資，這些變數都需更強資本來因應。

第一金一手顧資本，另一手還得兼顧股價。該主管也坦言，每股配發0.95元現金是近三年高點，主因是盼可維持現金殖利率近4%水準，穩定股價。第一金董事會通過去年股利分派案，每股配發0.95元現金，0.25元股票，與2023年0.85元現金、0.3元股票相較，略拉高現金、降低股票。