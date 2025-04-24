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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

美元高利定存 再衝一波

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

川普宣布關稅政策後，引發金融市場亂流，儘管美元走勢震盪，急殺後又出現反彈，但國銀大多仍看好第2季美元走勢，加上新資金引入銀行，後續可轉為其他金融商品，其管理費與手續費都是銀行收入來源之一，使國銀續推美元定存優惠。而新一波美元高利存款方案出爐，凱基銀推出美元7天期定存最高年利率8.88%方案；渣打銀也推出美元定存，最高可達年利率5.5%，助民眾鎖利。

美國貿易決策高度不確定，使資金逃離美元及美國公債，今年來美元指數已下跌逾9%，而川普政府與聯準會間的矛盾，也令美元走勢震盪。但國銀大多仍看好第2季美元走勢，銀行業者指出，國人對美元需求依然強勁，且新資金引入銀行，等定存到期後可轉介紹美債等其他美元金融產品，後續管理費與手續費都是銀行收入來源之一，因此美元定存仍為國銀極力推動的方案。

王道銀行（2897）即日起至6月30日止，凡以新台幣兌換美元金額累積達5,000美元（含）以上者，即可透過王道App或網銀申辦1個月期美元定存專案，享固定年利率10%優惠，單筆起存金額為美元1,000元，單筆最高上限為美元1萬元（含）整，每人限存一筆。

凱基銀行即日起至6月30日推出換匯優存專案，以任一幣別，轉換至美元，並同時辦理定存，即可享7天期年利率8.88%優惠，起存額為1,000美元。

台新銀推出「好美利2外幣定存專案」，即日起至6月30日，民眾以外幣存款新資金或換匯資金承作定存，符合千萬會員(含)以上方案，單筆門檻達5萬美元新資金，可享有美元4個月期年利率4.8%、8月期年利率4.7%優惠。

凱基銀行 定存 美國公債

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