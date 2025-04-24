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凱基壽反詐 建構「金警聯防」

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽積極推動防詐，經營團隊由宏觀防詐視角，落實「保單服務全環節防詐工程」，實現主動預防、即時阻詐，守護客戶財產安全。凱基人壽／提供
凱基人壽積極推動防詐，經營團隊由宏觀防詐視角，落實「保單服務全環節防詐工程」，實現主動預防、即時阻詐，守護客戶財產安全。凱基人壽／提供

凱基金控（2883）旗下凱基人壽積極響應政府反詐政策，持續強化金融防詐網絡，偕母公司凱基金控與兄弟公司凱基證券及凱基銀行，共同與內政部刑事警察局簽署防詐合作意向書（MOU），由凱基人壽總經理郭瑜玲代表出席簽署儀式，以「金警聯防」公私協力機制，深化推動防制詐騙合作。

凱基人壽長期投入防詐教育與前線關懷機制，深刻體認「防詐」是企業責無旁貸的使命，串連全台客服中心同仁跨單位合作連線阻詐，成功攔阻多起潛在詐騙案件，守護保戶與民眾資產安全，總經理率高階主管與全體同仁一同參與識詐訓練、建構由上而下、全員參與的共同防線，強化識詐、防詐及阻詐觀念並融入企業文化，實現主動預防、即時阻詐，守護客戶財產安全。

郭瑜玲表示，凱基人壽秉持「We Share We Link」精神，實踐對保戶的承諾，持續站在最前線，與警政單位並肩守護民眾財產安全，做全民防詐神隊友。刑事局預防科科長林書立也肯定凱基人壽長期投入防詐教育與前線關懷機制，成功攔阻多起潛在詐騙案件，持續落實「主動關懷、積極詢問」原則，與客戶建立信任，分享最新詐騙資訊。

凱基人壽是首家將「高齡客戶友善服務指南」納入防詐關懷要點的保險公司，積極培育客服與櫃台防詐種子人員，建立完善櫃檯服務防詐SOP，全台客服中心同仁跨單位連線合作，主動關懷異常交易行為，曾成功攔阻高齡保戶匯款行為，守住上百萬資產，獲警政署表揚肯定。公司也設立防詐獎勵機制，公開表揚有功同仁，建立防詐企業文化，未來將持續與刑事警察局深化合作，擴大「金警聯防」效益。

為進一步落實防詐，凱基人壽積極運用數位通路建構安全溝通環境，其中LINE官方帳號已通過LINE平台藍盾驗證，唯有審核通過的企業帳號才具備此身分識別，可有效降低詐騙風險，確保所有對外資訊皆為官方發布，讓保戶安心獲取資訊、放心參與互動。

凱基人壽 詐騙

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